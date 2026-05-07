Investigado un soldado israelí por colocar un cigarrillo en una estatua de la Virgen María en el sur del Líbano

Un soldado israelí ha sido fotografiado mientras colocaba un cigarrillo en la boca de una estatua de la Virgen María en una localidad del sur del Líbano, en unas imágenes que han provocado polémica y condenas en redes sociales y entre organizaciones cristianas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguran que la fotografía fue tomada semanas atrás, y ha anunciado la apertura de una investigación interna sobre lo ocurrido. Fuentes el Ejército han calificado la actuación del militar como "grave" y han afirmado que ese comportamiento "contradice completamente los valores esperados de los soldados israelíes". Una vez concluida la investigación se adoptarán medidas disciplinarias en función de sus conclusiones, según han señalado las mismas fuentes.

Por su parte, la Custodia de Tierra Santa, institución católica encargada históricamente de velar por los lugares santos en la región, ha condenado el incidente y ha pedido a Israel y a las FDI que envíen "un mensaje claro" de que este tipo de conductas son inaceptables y no deben repetirse.

Las Fuerzas de Defensa han confirmado la autenticidad de la fotografía de un soldado de las FDI destruyendo a martillazos un Cristo en el sur de Líbano EFE/ Agencia de noticias ISNA

El episodio se produce pocas semanas después de otro incidente similar en el sur del Líbano, donde un soldado israelí fue grabado destruyendo una estatua de Jesús en la localidad de Debel. En aquel caso, las FDI expulsaron a los militares implicados y los castigaron con penas de prisión militar.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, lamentó entonces lo sucedido y aseguró que Israel seguiría protegiendo la libertad religiosa y a las comunidades cristianas de la región. También el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, condenó el ataque y lo describió como una "agresión contra los cristianos de Oriente Medio".