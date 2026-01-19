Muere un esquiador en un alud el Barranc de Laveja, en la Val d'Aran, Lleida
- El suceso ha ocurrido este domingo por la tarde y la persona falleció antes de llegar al hospital
- Los equipos de emergencia rastrean la zona desde esta mañana por si hay más heridos
Un esquiador ha muerto en un alud fuera de pistas en la estación de esquí de Baqueira Beret (Lleida). Los equipos de rescate están rastreando la zona desde esta mañana para comprobar si hay más afectados.
Efectivos de la Guardia Civil, los Mossos d'ESquadra y los Pompiers, además de personal de la estación de esquí de Baqueira, están inspeccionando el área afectada por el alud, con el apoyo de un helicóptero y de unidades caninas, tal y como ha informado el Conselh Generau d'Aran.
El accidente ha ocurrido este domingo por la tarde, cuando el esquiador que se había desplazado en telesilla a una zona señalizada como fuera de pista fue arrastrado por el alud en la zona conocida como Laveja, en Beret. Fueron 12 efectivos del grupo de montaña de los Pompiers de Aran y 7 de Emergencias y Aran Salut los que localizaron al esquiador en estado crítico a última hora de la tarde. Fue evacuado por los equipos sanitarios, pero murió antes de llegar al hospital.
Los equipos de emergencia rastrean la zona por si hay heridos
En la zona afectada por el alud se hallaron restos de otros esquís, por lo que los equipos de emergencia están inspeccionando la zona para comprobar si hay heridos. Por el momento no hay otros indicios que apunten a que la avalancha pudiera afectar a más personas.
Precisamente este domingo también ha muerto un hombre en otro alud en el barranco de Puimestre en Benasque, en Huesca.
Protección Civil mantiene activada en fase de prealerta el plan Allaucat por riesgo de aludes, que se irá incrementando en los próximos días. El riesgo es fuerte (nivel 4 sobre 5) en el sector de montaña Ribagorçana-Vall Fosca y se mantiene "marcado" (nivel 3) en Aran, Pallaresa, Puigpedrós, Ter-Freser, la vertiente norte del Cadí y el Prepirineo.