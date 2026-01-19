Muere un esquiador en un alud el Barranc de Laveja, en la Val d'Aran, Lleida

Un esquiador ha muerto en un alud fuera de pistas en la estación de esquí de Baqueira Beret (Lleida). Los equipos de rescate están rastreando la zona desde esta mañana para comprobar si hay más afectados.

Efectivos de la Guardia Civil, los Mossos d'ESquadra y los Pompiers, además de personal de la estación de esquí de Baqueira, están inspeccionando el área afectada por el alud, con el apoyo de un helicóptero y de unidades caninas, tal y como ha informado el Conselh Generau d'Aran.

El accidente ha ocurrido este domingo por la tarde, cuando el esquiador que se había desplazado en telesilla a una zona señalizada como fuera de pista fue arrastrado por el alud en la zona conocida como Laveja, en Beret. Fueron 12 efectivos del grupo de montaña de los Pompiers de Aran y 7 de Emergencias y Aran Salut los que localizaron al esquiador en estado crítico a última hora de la tarde. Fue evacuado por los equipos sanitarios, pero murió antes de llegar al hospital.