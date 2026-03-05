El PP avanza que Vox votará en contra de la investidura de Guardiola en Extremadura

Fuentes del PP confirman que esta misma mañana Vox les trasladó su decisión de no apoyar un Gobierno de centro derecha en Extremadura. De esta forma, reaccionan a las informaciones de algunos medios que adelantan ya que Vox votará mañana en contra de María Guardiola juntando sus votos a los del PSOE y en contra de una lista "con el 43,12% de los apoyos" en las elecciones del 21 de diciembre, como señalan los 'populares'.

La comunicación tuvo lugar a primera hora del día y no dejó lugar a ninguna otra posibilidad, explican. El "no" lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a factores externos. Desde el Partido Popular expresan su sorpresa por esta postura.

"Nunca pensamos que el partido de Santiago Abascal uniría sus votos al partido de Pedro Sánchez en contra de un gobierno del Partido Popular", señalan. Asimismo, desde el PP insisten en que esperaban una actitud distinta por parte de Vox: "Siempre confiamos en que la responsabilidad de Vox le impidiera unirse a la izquierda y la extrema izquierda en contra de un gobierno de centro derecha".

Las mismas fuentes apuntan a que la decisión resulta difícil de entender dentro del contexto político actual. "Algo ha debido que pasar en Vox para que una formación cuyo presidente militaba en el PP ahora prefiera unir sus votos a los del PSOE de Pedro Sánchez", afirman.

Pese a la situación, en el Partido Popular mantienen la esperanza de que la decisión pueda cambiar. "Confiamos en que recapaciten en las próximas horas. Y si no lo hacen, que lo hagan en los próximos dos meses y que el bloqueo que endosarán mañana a los ciudadanos de Extremadura no lo extiendan a otros territorios".

La Asamblea de Extremadura volverá a votar este viernes después de que este miércoles la candidata a presidir la Junta extremeña, María Guardiola, solo obtuviera 29 votos a favor de su partido frente a los 36 en contra de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.