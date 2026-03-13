La jueza cita a declarar como querellado a Miguel Ángel Rodríguez por difundir datos de dos periodistas

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha citado el próximo 6 de mayo a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como "querellado" por haber difundido los datos personales de dos periodistas de El País.

En una providencia a la que ha tenido acceso RTVE, la titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid ha tomado esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Madrid le ordenara reabrir la investigación y admitir a trámite la denuncia y la querella interpuestas contra Rodríguez, por un "posible delito de revelación de secretos" por identificar a periodistas, tras aceptar un recurso de apelación del PSOE y El País.

El pasado 28 de marzo de 2025, este mismo juzgado decidió archivar la denuncia y la querella interpuestas contra el jefe de Gabinete de Ayuso. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid sostenía que era "pertinente averiguar cómo, cuándo y porqué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si éste efectivamente divulgó los mismos".

Así, la jueza cita a declarar a Rodríguez "en su condición de denunciado y querellado" y "debidamente asistido de letrado" el 6 de mayo a las 9:00 horas. Además, la magistrada ha citado también a declarar el 6 de mayo a dos testigos, así como a los periodistas denunciantes.

Y solicita también "la práctica de gestiones tendentes a la identificación de los Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestaron su servicio como escoltas" a Ayuso los días 18 y 19 de marzo de 2024, que es cuando se produjeron los hechos de la denuncia.