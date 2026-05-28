Requerimiento judicial y registro: qué dice la ley y cuáles son las diferencias

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han entrado este miércoles en la sede del PSOE en la calle Ferraz tras un requerimiento judicial por parte del juez Pedraz. Desde que se conoció la noticia, en redes sociales y publicaciones de internet se ha generado confusión sobre si se ha tratado de un "requerimiento" judicial o de un "registro". Te explicamos la diferencia entre ambos conceptos.

Diferencias entre registro y requerimiento Tanto el requerimiento judicial como el registro se producen a instancias de un órgano judicial, pero hay diferencias entre ambos. Un requerimiento es una comunicación oficial en la que se informa u ordena la realización de una acción concreta o la solicitud de documentación. Mientras que una orden de entrada y registro habilita a la policía a acceder a una propiedad privada, aún sin permiso del titular o dueño. La "inviolabilidad del domicilio" es un derecho constitucional (artículo 18), de modo que "ninguna entrada o registro podrá hacerse" en un domicilio "sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". Pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) permite al juez instructor autorizar la "entrada y registro" en cualquier edificio "precediendo siempre el consentimiento del interesado" o, "a falta de consentimiento, en virtud de auto motivado". "El requerimiento es la petición por parte de un juez o de la policía para que una entidad entregue una documentación de manera voluntaria", explica el abogado penalista David Fechenbach a VerificaRTVE. Ese requerimiento previo no es obligatorio ni se efectúa en todos los casos, señala, pero el juez lo emite para "cumplir con una proporcionalidad en la investigación". En casos como la entrada en la sede del PSOE, "si la entrega no es conforme a lo esperado", la UCO podría "llamar al juez para que horas o minutos después dicte un auto de entrada y registro", en el que sí entrarían de manera "forzosa" para "sacar la información". Según su punto de vista, el requerimiento "es una opción más" y "es una forma de forzar la colaboración voluntaria por parte del juez".