Requerimiento judicial y registro: qué dice la ley y cuáles son las diferencias
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han entrado este miércoles en la sede del PSOE en la calle Ferraz tras un requerimiento judicial por parte del juez Pedraz. Desde que se conoció la noticia, en redes sociales y publicaciones de internet se ha generado confusión sobre si se ha tratado de un "requerimiento" judicial o de un "registro". Te explicamos la diferencia entre ambos conceptos.
Diferencias entre registro y requerimiento
Tanto el requerimiento judicial como el registro se producen a instancias de un órgano judicial, pero hay diferencias entre ambos. Un requerimiento es una comunicación oficial en la que se informa u ordena la realización de una acción concreta o la solicitud de documentación. Mientras que una orden de entrada y registro habilita a la policía a acceder a una propiedad privada, aún sin permiso del titular o dueño.
La "inviolabilidad del domicilio" es un derecho constitucional (artículo 18), de modo que "ninguna entrada o registro podrá hacerse" en un domicilio "sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". Pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) permite al juez instructor autorizar la "entrada y registro" en cualquier edificio "precediendo siempre el consentimiento del interesado" o, "a falta de consentimiento, en virtud de auto motivado".
"El requerimiento es la petición por parte de un juez o de la policía para que una entidad entregue una documentación de manera voluntaria", explica el abogado penalista David Fechenbach a VerificaRTVE. Ese requerimiento previo no es obligatorio ni se efectúa en todos los casos, señala, pero el juez lo emite para "cumplir con una proporcionalidad en la investigación".
En casos como la entrada en la sede del PSOE, "si la entrega no es conforme a lo esperado", la UCO podría "llamar al juez para que horas o minutos después dicte un auto de entrada y registro", en el que sí entrarían de manera "forzosa" para "sacar la información". Según su punto de vista, el requerimiento "es una opción más" y "es una forma de forzar la colaboración voluntaria por parte del juez".
¿Qué dice el auto de entrada a la sede del PSOE?
A raíz del requerimiento judicial que se ha llevado a cabo este miércoles en la sede del PSOE en Ferraz, en redes sociales se ha difundido una captura de pantalla descontextualizada del auto en la que aparece la palabra "registro". Los mensajes que la comparten aseguran que no se trata de un requerimiento de información sino de un registro. RTVE ha tenido acceso a este auto del juez Pedraz del 26 de mayo y ha corroborado que lo que se ha autorizado este 27 de mayo en Ferraz es un requerimiento judicial y que, en caso de no atenderse, se autorizaría una entrada y registro.
Como puedes comprobar en la imagen inferior, en la parte dispositiva se autoriza "el requerimiento judicial a representante legal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) sito en calle Ferraz número 68-70 de Madrid para que aporte, con carácter inmediato, la documentación y archivos electrónicos que se detallan continuación". El mismo texto puntualiza que, "en caso de no atenderse a dicho requerimiento, subsidiariamente se autoriza la práctica de la entrada y registro en la gerencia de la sede del PSOE a efectos de obtener dicha información y documentos". Seguidamente, el texto señala que "se autoriza el requerimiento judicial a presencia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil".
Una vez enumerada la documentación que se requiere al PSOE, el auto vuelve a explicar que, "para el caso de negarse a cumplimentar el requerimiento, con carácter subsidiario" autoriza "la entrada y registro en las áreas de la Gerencia de la sede" del PSOE, "comprendido entre las 07:00 horas del día 27 de mayo de 2026 y a las 07:00 del día 28 de mayo de 2026".
La imagen que se ha difundido de forma descontextualizada corresponde al sexto punto del apartado 'Razonamientos jurídicos', no a la 'Parte Dispositiva', que es la que muestra la decisión del juez. Como puedes ver en la siguiente imagen, el apartado que se ha difundido fuera de contexto refiere que "la entrada y registro se practicará en la Gerencia de la sede" del PSOE. Sin embargo, se trata de uno de los razonamientos jurídicos del auto, previos a lo que dispone el juez en la parte final del documento.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha autorizado la entrada en la sede del PSOE en el marco de una trama en la que también están implicados la exmilitante del partido Leire Díez, el exsecretario de Organización Santos Cerdán y el exvicepresidente de Andalucía Gaspar Zarrías. Les investigan por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.