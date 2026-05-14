La reina Letizia señala la salud como un asunto global: lo demostró la pandemia y el hantavirus
- Según la reina, invertir en salud es "obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, dignidad y equidad"
- También puede salvar hasta 12 millones de vidas: "es una inversión macroeconómica estructural"
La reina Letizia ha asegurado que cuidar la salud es no solo rentable, sino obligatorio en términos humanos y que los sistemas sanitarios robustos construyen sociedades más fuertes: la salud es un asunto global, como demostró la pandemia y está volviendo a demostrar el hantavirus, ha destacado.
La reina ha hecho estas afirmaciones en Madrid, durante la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud. La cita ha estado precedida por un Encuentro Iberoamericano sobre Enfermedades Raras, preparatorio de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre.
Durante su intervención, ha destacado que "cuidar la salud es la inversión más rentable". Ha recordado que tal como pone de manifiesto el último informe de la OMS, prevenir en salud es una inversión macroeconómica estructural: invertir en la prevención de enfermedades no transmisibles cuadruplicará el retorno económico hasta 2030, e incluso en algunos casos puede llegar a multiplicarse por seis, además de, lo más importante, puede salvar hasta 12 millones de vidas. Un argumento irrefutable, ha dicho, para convencer a gobiernos e instituciones de prestar atención a sus sistemas de salud y hacer más eficientes, equitativas e inclusivas sus políticas sanitarias.
“La Reina, en la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 14, 2026
🗨️ Los sistemas sanitarios robustos, innovadores, universales y justamente distribuidos contribuyen a construir sociedades más fuertes. pic.twitter.com/vA7vMrTZzg“
Cuidar la salud es "no solo rentable, sino obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, de dignidad y de equidad, porque los sistemas sanitarios robustos, innovadores, universales y justamente distribuidos contribuyen a construir sociedades más fuertes", ha destacado.
La pandemia y el hantavirus demuestran que la salud es un asunto global
La salud es un asunto global, "lo ha demostrado la pandemia y lo está volviendo a demostrar el hantavirus", ha subrayado la reina. También ha considerado prioritaria la aplicación de la resolución de la OMS sobre enfermedades raras, que han sido abordadas en el encuentro previo, y ha dicho que es fundamental dar visibilidad a estas patologías que afectan a estos 47 millones de personas en la comunidad iberoamericana.
En su discurso ha destacado que, una vez aprobado el tratado de pandemias, su implementación es ahora una prioridad. También ha advertido de que muchas enfermedades como el cáncer "siguen llevándonos ventaja, muchos servicios básicos como la atención primaria están tan tensados que no cubren en muchas ocasiones las necesidades de todos los ciudadanos".
"Muchas patologías siguen sin tener diagnóstico, muchos medicamentos no son accesibles, hay enfermos que no se sienten cuidados familiares, que se sienten perdidos, en ocasiones también abandonados", ha destacado doña Letizia.
Y también ha recalcado cómo "la mala salud mental avanza peligrosamente, incrementa los casos de discapacidad y los suicidios, que son la tercera causa de muerte según la OMS entre jóvenes y no cuenta con suficientes profesionales para atenderla. Profesionales sanitarios, por cierto, que aunque se dejen la piel, no siempre llegan y que necesitan impulso, apoyo y formación constante", ha señalado.
Por eso, ha recordado que pocas cosas benefician tanto a los ciudadanos como el cuidado de la salud, la inversión más rentable que existe, ha dicho, ya que evita tratamientos a medio y largo plazo que no solo son caros, sino que además, bien por discapacidad o por mortalidad, terminan restando fuerza productiva a cualquier economía.
Esta reunión, a la que han asistido representantes de 18 países, entre ellos cinco ministros -los de Portugal, Chile, Andorra, Panamá y Uruguay, además de la de España, Mónica García-, a excepción de Venezuela y Paraguay, es preparatoria de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el 5 y 6 de noviembre. En esta cumbre será donde los jefes de Estado y de Gobierno de la comunidad iberoamericana debatirán sobre el resultado de los diferentes trabajos ministeriales.