La reina Letizia señala la salud como un asunto global: lo demostró la pandemia y el hantavirus

La reina Letizia ha asegurado que cuidar la salud es no solo rentable, sino obligatorio en términos humanos y que los sistemas sanitarios robustos construyen sociedades más fuertes: la salud es un asunto global, como demostró la pandemia y está volviendo a demostrar el hantavirus, ha destacado.

La reina ha hecho estas afirmaciones en Madrid, durante la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Salud. La cita ha estado precedida por un Encuentro Iberoamericano sobre Enfermedades Raras, preparatorio de la XXX Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre.

Durante su intervención, ha destacado que "cuidar la salud es la inversión más rentable". Ha recordado que tal como pone de manifiesto el último informe de la OMS, prevenir en salud es una inversión macroeconómica estructural: invertir en la prevención de enfermedades no transmisibles cuadruplicará el retorno económico hasta 2030, e incluso en algunos casos puede llegar a multiplicarse por seis, además de, lo más importante, puede salvar hasta 12 millones de vidas. Un argumento irrefutable, ha dicho, para convencer a gobiernos e instituciones de prestar atención a sus sistemas de salud y hacer más eficientes, equitativas e inclusivas sus políticas sanitarias.

“La Reina, en la inauguración de la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Salud



🗨️ Los sistemas sanitarios robustos, innovadores, universales y justamente distribuidos contribuyen a construir sociedades más fuertes. pic.twitter.com/vA7vMrTZzg“ — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 14, 2026

Cuidar la salud es "no solo rentable, sino obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, de dignidad y de equidad, porque los sistemas sanitarios robustos, innovadores, universales y justamente distribuidos contribuyen a construir sociedades más fuertes", ha destacado.