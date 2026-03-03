La reina Letizia pide igualdad en el tratamiento, investigación y diagnóstico de las enfermedades raras

"Porque cada pERsona importa", es el lema del día Mundial de las Enfermedades Raras que se ha celebrado este martes en Castellón y ha contado con la asistencia de la reina Letizia. En ese acto, la monarca ha insistido en que "es esencial que es que exista la equidad en el tratamiento, investigación y el diagnóstico, porque cuando esto sucede la inclusión forma parte de la estructura. Y cuando la inclusión se convierte en estructura se reconocen derechos y el valor de cada vida".

“DIRECTO 📺 #Canal24horas | La reina Letizia preside el acto de la Fundación feder con motivo del día Mundial de las Enfermedades Rarashttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/nKShKqRMGe“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) March 3, 2026

La reina Letizia ha aludido al lema del evento, para recordar, por tanto, que importan los enfermos, los investigadores y cuidadores, pero también las instituciones, los medios o la industria farmacéutica.

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), anfitriona de este acto, pone el foco en la investigación, diagnóstico y tratamiento de estas patologías con las que, se estima, conviven 3,4 millones de personas en España, sus familias y quienes están en busca de diagnóstico. Pero también pone la mirada en quienes las investigan, tratan, cuidan o acompañan y todo el ecosistema que gira en torno a estas patologías.