En directo: La reina Letizia defiende el reporterismo "valiente y honesto" que no hace "periodismo de tierra quemada"
- La capilla de San Ildefonso de la UAH acoge el acto de cierre de la tercera edición del máster
La reina Letizia ha defendido este jueves el reporterismo "valiente y honesto" que no hace "periodismo de tierra quemada" en la clausura de la tercera edición del máster de formación permanente en Reporterismo Internacional organizado por RTVE y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) con un
La inteligencia artificial probablemente pueda "sustituirnos en muchas cosas", ha advertido la reina en su intervención, pero el reportero que "siente lo que otros viven, que es capaz de palpar su realidad que observa el lenguaje no verbal que no hace periodismo de tierra quemada con un testimonio detrás de otro sin sentido", ha dicho, ese reportero "valiente y honesto que tiene sensibilidad inteligencia y capacidad de discernimiento, con ese reportero la IA lo tiene complicado".
El acto, que ha dado comienzo a las 10:45 en la capilla de San Ildefonso de la UAH, es un momento especial para la reina, que trabajó como presentadora y reportera en la Radio y Televisión pública, hasta que se convirtió primero en Princesa de Asturias, tras su compromiso con Felipe VI y, después, en 2014, en Reina consorte tras la abdicación del rey Juan Carlos I.
Un acto que da inicio a las prácticas
La formación, promovida por RTVE Instituto a través de Haz y la UAH, comenzó en el mes de septiembre de 2025 y culmina con este acto su parte lectiva con la entrega de becas e insignias al alumnado.
En los próximos dos meses, los estudiantes desarrollarán las prácticas formativas en distintas áreas de los servicios informativos de RTVE, como el área internacional de TVE y RNE, el Canal 24 horas, el programa Europa, RTVE Digital, Radio Nacional Exterior o el área de sociedad de TVE.
El Máster forma a periodistas para ser capaces de contar el mundo desde el terreno. Con ese objetivo, en colaboración con el Instituto RTVE, el programa combina formación académica y experiencia profesional para preparar a los estudiantes en la cobertura de acontecimientos globales, conflictos, crisis y transformaciones políticas y sociales. Se centra, además, en el "género periodístico por excelencia: el reportaje".