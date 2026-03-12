En directo: La reina Letizia defiende el reporterismo "valiente y honesto" que no hace "periodismo de tierra quemada"

La reina Letizia ha defendido este jueves el reporterismo "valiente y honesto" que no hace "periodismo de tierra quemada" en la clausura de la tercera edición del máster de formación permanente en Reporterismo Internacional organizado por RTVE y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) con un

La inteligencia artificial probablemente pueda "sustituirnos en muchas cosas", ha advertido la reina en su intervención, pero el reportero que "siente lo que otros viven, que es capaz de palpar su realidad que observa el lenguaje no verbal que no hace periodismo de tierra quemada con un testimonio detrás de otro sin sentido", ha dicho, ese reportero "valiente y honesto que tiene sensibilidad inteligencia y capacidad de discernimiento, con ese reportero la IA lo tiene complicado".

El acto, que ha dado comienzo a las 10:45 en la capilla de San Ildefonso de la UAH, es un momento especial para la reina, que trabajó como presentadora y reportera en la Radio y Televisión pública, hasta que se convirtió primero en Princesa de Asturias, tras su compromiso con Felipe VI y, después, en 2014, en Reina consorte tras la abdicación del rey Juan Carlos I.