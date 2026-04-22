La reina Letizia celebra el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay con unas palabras en guaraní

La reina Letizia ha intervenido en un vídeo con motivo del 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay, en el que ha destacado el valor de la cultura como puente entre España y Paraguay. En su intervención ha sorprendido al atreverse con unas palabras en guaraní.

"Hola a todos, vy’apavẽ nde arambotyre. Muchas felicidades por estos 50 años". Con este saludo, ha comenzado su discurso, en el que ha querido subrayar desde el primer momento el carácter simbólico y emocional de la celebración.

Letizia ha reflexionado sobre la trayectoria del centro y el significado de medio siglo de actividad cultural: "Una edad en la que las personas tenemos ya una experiencia suficiente para pararnos a pensar, hacer cuentas con la vida e imaginar algo del futuro". En ese sentido, ha enmarcado el aniversario como un momento de balance y proyección compartida.

La reina ha descrito el Centro Cultural como "una constelación de historias, como si se tratara de una pieza de ñandutí, ese encaje precioso hecho de hilos entretejidos de diferentes colores". Además, ha destacado la diversidad de aportaciones artísticas, sociales e intelectuales que lo han construido a lo largo del tiempo.