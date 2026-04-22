La reina Letizia celebra el 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay con unas palabras en guaraní
- Doña Letizia da las gracias en este idioma en un vídeo en el que destaca la cultura como herramienta de transformación
- La reina defiende el papel de este centro como un puente fundamental de cooperación entre Paraguay y España
La reina Letizia ha intervenido en un vídeo con motivo del 50 aniversario del Centro Cultural de España en Paraguay, en el que ha destacado el valor de la cultura como puente entre España y Paraguay. En su intervención ha sorprendido al atreverse con unas palabras en guaraní.
"Hola a todos, vy’apavẽ nde arambotyre. Muchas felicidades por estos 50 años". Con este saludo, ha comenzado su discurso, en el que ha querido subrayar desde el primer momento el carácter simbólico y emocional de la celebración.
Letizia ha reflexionado sobre la trayectoria del centro y el significado de medio siglo de actividad cultural: "Una edad en la que las personas tenemos ya una experiencia suficiente para pararnos a pensar, hacer cuentas con la vida e imaginar algo del futuro". En ese sentido, ha enmarcado el aniversario como un momento de balance y proyección compartida.
La reina ha descrito el Centro Cultural como "una constelación de historias, como si se tratara de una pieza de ñandutí, ese encaje precioso hecho de hilos entretejidos de diferentes colores". Además, ha destacado la diversidad de aportaciones artísticas, sociales e intelectuales que lo han construido a lo largo del tiempo.
La reina destaca la "historia compartida de España y Paraguay"
También ha puesto en valor la cooperación entre ambos países. Ha señalado que "es el reflejo exitoso de la historia compartida de España y Paraguay, un ejemplo de cooperación cultural y social y motor de la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que ahora suma ya otros 15 en América Latina y en África".
En su intervención, ha defendido el papel de la cultura como herramienta de transformación social: "En muchas ocasiones, la cultura consigue lo que de otro modo no sería posible". Y ha querido reconocer a todas las personas implicadas en el proyecto: "Y por esa expresión de desarrollo, libertad, resistencia, tradición y vanguardia, quiero felicitar a todos los que habéis pasado por este centro en estas cinco décadas".
“En muchas ocasiones la cultura consigue lo que de otro modo no sería posible“
La reina ha recordado además su visita anterior y algunos de los espacios que conoció entonces: "Allí estuve hace casi cinco años y recuerdo muy bien a todas las personas que conocí en la biblioteca, en las salas de exposiciones, en el salón de actos, en los patios interiores, donde vi las máscaras de Néstor Portillo, la cerámica de Ediltrudis Noguera o la danza que interpretó un grupo de personas con discapacidad". "Me gustaría estar hoy allí con vosotros", ha afirmado.
Finalmente, Letizia ha agradecido la labor del centro: "Os doy las gracias por seguir siendo el archivo vibrante de nuestra historia conjunta y un espacio público de encuentro, formación y creación desde el respeto y la inclusión". Y ha concluido su intervención con una felicitación final: “Muchas gracias, aguyje, y a por 50 años más para seguir fortaleciendo esta comunidad cultural paraguaya y española".