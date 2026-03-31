Los partidos de Sumar celebrarán un nuevo acto por la unidad en plena precampaña de las andaluzas y sin Podemos

Más Madrid, Comuns, Izquierda Unida y Movimiento Sumar celebrarán el próximo 19 de abril en Sevilla un nuevo encuentro de la iniciativa ‘Un paso al frente’. La cita se celebrará en plena precampaña de las elecciones andaluzas y llega un día después de que Podemos tendiese la mano al resto de formaciones de izquierdas, incluido Sumar, para intentar cerrar un acuerdo que permita armar una candidatura de unidad ante los comicios del 17 de mayo.

Los partidos que conforman Sumar han señalado en un comunicado que la cita persigue dar un paso más en la “construcción de una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales”, y con la vista puesta en los comicios andaluces, si bien no está previsto que participe Podemos.

Fuentes de las formaciones que impulsan el acto señalan que la cita dará continuidad a la celebrada el pasado mes de febrero en Madrid y también servirá de apoyo a la coalición Por Andalucía, que está integrada por IU, Sumar e Iniciativa del pueblo andaluz, y aunque bajo estas siglas también concurrió Podemos hace cuatro años, ahora habrá que ver si las negociaciones entre los diversos partidos permiten un acuerdo como el que se cerró entonces.

“Por nuestra parte seguimos así el trabajo emprendido hace meses para tejer un espacio más democrático, sólido y cumplir nuestro empeño de cerrar las puertas a todas aquellas políticas conservadoras que resten derechos a la mayoría social de cualquier territorio y a nivel estatal”, señalan los partidos que conforman Sumar, que insisten en que la iniciativa está abierta a “todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora del Estado”.

No hacen referencia expresa a Podemos ni al ofrecimiento que hizo su candidato en Andalucía, Juan Antonio Delgado, respaldado este lunes por la dirección nacional, de explorar un acuerdo con IU y Sumar. La propuesta fue recibida con cierto escepticismo por estos últimos, pero en el comunicado remarcan: “Nuestras manos nunca han dejado de estar tendidas para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización”.

El tiempo para cerrar un acuerdo corre. El plazo para presentar coaliciones a las elecciones del 17 de mayo concluye este viernes. Ya hace cuatro años las negociaciones se alargaron hasta el último minuto y aunque IU, Sumar y Podemos lograron cerrar un acuerdo in extremis, no llegaron a tiempo para enviar la documentación requerida para la conformación de la coalición, de ahí que finalmente los morados se integrasen como independientes.

La propuesta de Podemos pasa por explorar un nuevo acuerdo que permita cerrar una coalición y aglutinar a gran parte de los partidos de izquierda bajo una misma marca, ya que lo que está completamente descartado es que Adelante Andalucía, la formación liderada por Teresa Rodríguez, se integre en la coalición si finalmente llega a buen puerto.

Si no hay acuerdo, las formaciones a la izquierda del PSOE concurrirán el 17-M en tres papeletas, la de Por Andalucía (IU y Sumar), Podemos y Adelante Andalucía. El riesgo, como ocurrió en Aragón y Castilla y León es perder una gran parte de la representación o incluso desaparecer, como le sucedió a los morados en ambas citas, o a IU en Castilla y León.

Por Andalucía constituye “la mejor forma de plantar cara a la nefasta gestión llevada a cabo por la derecha de Juanma Moreno Bonilla en ese territorio estos últimos cuatro años y a las intenciones de la extrema derecha de hacer caer al PP una vez más en sus chantajes”, defienden fuentes de los partidos que integran Sumar.

En el comunicado remarcan que para “hacer frente a la grave involución que persiguen las fuerzas reaccionarias” en asuntos como la sanidad, la educación o la vivienda, las formaciones de izquierda deben realizar “el mayor y más amplio esfuerzo posible”, por lo que hacen además a un llamamiento a representantes de la cultura, los sindicatos y movimientos sociales para que participen en el acto.