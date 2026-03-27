El DNI digital en las elecciones: ¿qué opinan los expertos en ciberseguridad y ciencia política?

La Junta Electoral Central ha decidido que no se puedan utilizar el DNI y el carné de conducir en su versión digital para votar en las próximas elecciones andaluzas, a la espera de garantizar que "el control de la verificación de la identidad" del votante a través de estos sistemas sea "suficientemente seguro". Supone un cambio de criterio respecto a sus acuerdos anteriores y responde así a una cuestión que ha generado dudas, también polémica en las redes sociales, donde se ha dicho que se favorece un pucherazo.

La aplicación MiDNI sirve para llevar el carné de identidad en el móvil. Una vez abierta con nuestras claves, una primera pantalla muestra nuestra foto con información básica. Pero la aplicación permite verificar esa información mediante un código QR y la conexión a la Policía Nacional. Hasta este 26 de marzo, la Junta Electoral no veía necesario este paso de verificación: el ciudadano muestra su nombre y foto y la mesa electoral comprueba que esa persona, efectivamente, está censada y puede votar, como te hemos explicado en VerificaRTVE. De hecho, el DNI digital se ha podido utilizar ya en las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León sin que se hayan registrado incidencias, y el carné de conducir digital puede empleares para votar desde 2023.

En las últimas semanas, y especialmente en las redes sociales, se ha difundido lo fácil que es crear una aplicación parecida, pero falsa, que nos permita imitar esa primera pantalla y suplantar a otra persona: podemos añadir nuestra foto a sus datos y votar en su lugar. Los mismos mensajes que difunden esta posibilidad, deslizan una conclusión: se prepara un pucherazo. En VerificaRTVE hemos consultado a siete expertos en ciberseguridad y en ciencia política para conocer su criterio: los primeros confirman que el riesgo técnico existe y apuestan por lectores de códigos QR en todas las mesas electorales; los segundos recalcan la gran dificultad de lograr un pucherazo por cómo funciona el procedimiento electoral y por el gran número de personas que participan y observan. Estas son sus cuatro principales conclusiones:

Mensajes de X que alertan de un pucherazo por el uso del DNI digital en las elecciones VerificaRTVE

1. A favor de utilizar la verificación del votante con un código QR "Abrir la aplicación delante de la mesa electoral es un paso más, pero no evita un riesgo: quien quiera cometer un fraude puede crear una aplicación que clona la original, la abre delante de la persona de la mesa, pero no hay forma de diferenciar si es una aplicación legítima, original, o una copia". Es la conclusión de Vicente Aguilera, experto en ciberseguridad, cofundador de Internet Security Auditors y partidario de la verificación con QR del votante. Su criterio es compartido por Víctor Villagrá, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, y por Pedro García, catedrático de la Universidad de Granada y director de la Cátedra 'CiberUGR'. "Si tienes un QR en tu billete para viajar y nadie lo verifica, ¿qué sentido tiene? El proceso de verificación es necesario, más en el proceso electoral", resume este último. "Abrir la app ante la mesa electoral es un grado de seguridad adicional, pero es muy sencillo realizar una aplicación que falsifique e imite el comportamiento de MiDNI para llegar a una pantalla falsa", subraya Villagrá. DNI digital: un sistema seguro para votar, según la Junta Electoral Los tres reivindican el uso del código QR que genera la aplicación o, si no, no permitir el DNI digital para votar. Apuestan por preparar los colegios electorales técnicamente y ofrecer cierta formación a los miembros de las mesas. ¿Supone una complicación? "En absoluto", responde Villagrá: es necesario dotar a las mesas de móviles o aparatos que puedan leer ese código QR, pero también asegurar la conexión a internet y explicar el funcionamiento a los ciudadanos que han sido elegidos miembros de mesa. "También puede darse el caso de que la app no funcione bien", avisa. "Lo que no puede ser es que digamos que se pueda usar el DNI digital, pero que no es necesario el código QR y que la justificación es que no puede haber un fraude masivo. Seguramente será muy complicado, pero sólo con que uno vote de forma fraudulenta pone en riesgo una mesa electoral", reflexiona. El Gobierno aprueba el nuevo DNI digital, que permitirá la identificación segura desde el teléfono móvil En esta línea, Pedro García advierte contra lanzar un mensaje de alarma a la ciudadanía. "No significa que necesariamente se cometa un fraude", apunta. Tampoco Aguilera lo ve posible, supondría "suplantar a muchas personas, o a miles de personas, que se tienen que poner de acuerdo y coordinar, saber a quién van a suplantar, la misma persona moverse por diferentes colegios electorales, localidades o provincias...". "Un fraude puntual es posible, un fraude masivo es mucho más complicado en la práctica", explica.

2. El sistema electoral español es garantista Ana Salazar, politóloga, es presidenta de la Asociación de Comunicación Política (ACOP). En conversación con VerificaRTVE, reflexiona sobre el cambio de criterio de la Junta Electoral Central. "Precisamente lo interpreto por ese sistema tan férreo de garantías que tiene nuestro procedimiento electoral. Lo decide ante la mínima duda, no solamente de que se pueda pervertir el procedimiento, sino de que se pueda generar esa duda sobre la legitimidad del procedimiento. Se vela por el proceso en sí y por la propia imagen del procedimiento. Esto le da mucha legitimidad y solvencia y garantía al proceso democrático y al ciudadano cuando votamos", explica esta experta. Lluís Orriols es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. Asegura que comprende el criterio mantenido hasta ahora por la Junta Electoral Central, que había considerado suficiente esa primera identificación sin pasar a leer el código QR. "La entiendo cuando dice que no podemos hacer que el proceso de identificación sea tan agravado que perjudique la participación política, bajo unos supuestos que son poco verosímiles", sostiene. También comprende que hoy la Junta Electoral haya cambiado de criterio tras la reclamación del PP. "Si uno de los partidos grandes insiste en ello, ha preferido ser conservadora e intentar minimizar la sensación de desconfianza y de bulos que esto puede generar hasta que no haya un mayor consenso", ha aclarado a VerificaRTVE. En cualquier caso, este experto reitera que ve "poco verosímil" que se produzca un fraude a gran escala: "En términos de cambiar los resultados electorales me parece teoría de la conspiración". Comparte su criterio Ana Salazar: "El tema del pucherazo siempre aparece cuando hay elecciones. Pero nuestro sistema es tremendamente conservador y garantista. Uno de los más garantistas, diría, a nivel europeo". 01.28 min Transcripción completa vergüenza Bueno, en estas elecciones al acudir al colegio Electoral ya saben que se puede presentar el DNI, en este caso digital, a la hora de ejercer el voto. Pero en las últimas horas se ha difundido en redes sociales el mensaje de que no es un sistema seguro, que puede haber.. fraude electoral, así que vamos a hablar con Blancaballo, del equipo de VerificaRTV Bueno, Blanca, para que nos cuentes la realidad que dice la Junta, qué ocurre con esa identificación digital ¿Qué tal? Buenos días. Pues lo primero, explicar que desde el viernes está circulando ese vídeo que alerta de un posible fraude electoral por el hecho de poder votar con el DNI digital. Afirman que las identidades se pueden alterar utilizando la inteligencia artificial y que nadie comprueba que sean reales lo primero que hay que aclarar es que para poder votar hay que estar inscrito en el censo. Por tanto, se deberían conocer los datos de una persona real, asegurarse de que esa persona no ha votado, acudir a su mesa concreta, parecerse además físicamente a ella y que nadie lo impugne, es decir, no basta con crear una identidad falsa y enseñarla a través del teléfono móvil. También es importante recordar que se puede votar con DNI digital desde 2025 Lo han podido hacer los ciudadanos en las autonómicas de Extremadura y en las de Aragón sin que se hayan reportado incidencias a la junta electoral. Es más, desde 2023 se puede votar con la versión digital del carné de conducir. Y ojo porque cualquier persona que intente votar con un DNI falsificado se expone a delitos castigados con penas de cárcel cárcel Votar con el DNI digital, un sistema seguro pese a los bulos que alertan de un supuesto "pucherazo"

3. Un fraude puntual es posible; un pucherazo, inverosímil Orriols admite que pueda ser fácil falsificar el DNI digital, "lo que es difícil es generar una estructura clientelar que no salte a la luz, por la que estás falsificando de forma masiva". "Puedes engañar a uno, pero no a cientos", resume. Se pregunta si lo que se está planteando es una posible compra de votos, un sistema que, según explica, "requiere organización y estructura, no sale de la nada". "El grado de complicidad que tiene que haber es muy grande. O tener una estructura atroz de gente de distintos sitios votando a su vez en distintos sitios", dice. ¿Hay un riesgo de pucherazo por el problema de seguridad que supone no utilizar el código QR de la app MiDNI? Marcelino Madrigal es experto en redes y tecnología: "La seguridad del proceso electoral no está basada solamente en cómo se identifica uno. Tiene una serie de salvaguardas que ponen muy complicado, no imposible, que alguien se aproveche de esas vulnerabilidades". Participa mucha gente y entre ellos los interventores de los partidos políticos, atentos a los que sucede a lo largo del día en el colegio electoral. El cambio de criterio de la Junta Electoral Central refuerza, a su juicio, a quienes creen el "bulo" del pucherazo, "aunque en el fondo los 'buleros' siempre se ven reforzados". Agustí Bosch es profesor del departamento de Ciencia Política y Derecho Público y miembro del grupo de investigación Democracia, Elecciones y Ciudadanía de la Universidad Autónoma de Barcelona. "No, no creo que en España actualmente pueda haber un pucherazo. Hay demasiadas personas implicadas en el procedimiento, es difícil. En colegios electorales muy remotos, con muy pocos votantes... pero en una ciudad y con interventores... No digamos que no quieran, pero, aunque quieran, es difícil. Es lo típico de las teorías conspiranóicas", responde a nuestras preguntas.