La Constitución no permite retrasar las próximas elecciones generales más allá de 2027

Encontramos mensajes en redes sociales y en sitios web que difunden que las próximas elecciones generales se podrían retrasar más allá del verano de 2027. La Constitución dice que el mandato de los diputados y senadores finaliza a los cuatro años de ser elegidos y que las elecciones deben celebrarse entre 30 y 60 días más tarde. Te explicamos con expertos en derecho constitucional las interpretaciones de la ley acerca de la fecha límite de los próximos de los comicios.

"Pedro Sánchez estaría valorando no convocar elecciones ni en 2026 ni en 2027, a pesar de estar obligado a hacerlo en julio de ese año como tarde. La forma de poder continuar en el poder sería mediante una interpretación torticera y forzada del artículo 68.4 y 115 de la Constitución que podría avalar después el Tribunal Constitucional", dice un mensaje de X compartido más de 2.000 veces desde el 15 de febrero. Otra publicación en esta red social asegura que "Pedro Sánchez es capaz de no convocar elecciones en 2027 y no hay ley que se lo impida".

La Constitución Española de 1978 obliga a convocar elecciones cada cuatro años como máximo. El artículo 68.4 fija que el Congreso se elige "por cuatro años" y que el mandato de los diputados "termina cuatro años después de su elección", porque finaliza la legislatura, "o el día de la disolución de la Cámara" cuando se convocan elecciones anticipadas. Además, el apartado 6 de este mismo artículo señala que "las elecciones tendrán lugar entre los 30 y los 60 días desde la terminación del mandato". El catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo explica a VerificaRTVE que los constituyentes redactaron así este artículo precisamente para "evitar las prórrogas indefinidas" al convocar elecciones y por el "miedo a que un gobierno hiciera una práctica autoritaria".

Carlos Vidal, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), asegura a VerificaRTVE que el mandato de los diputados finaliza a los cuatro años y "a partir de ahí no pueden seguir ejerciendo sus funciones". Hasta que se constituyen las nuevas Cortes Generales continúa ejerciendo la diputación permanente, prevista en el artículo 78 para los supuestos en los que las Cortes Generales están disueltas: "Está pensada para el período electoral, no para alargar la convocatoria", dice Vidal. "No es cierto que los plazos se puedan prolongar indefinidamente. No está dentro de la Constitución", asegura este experto.