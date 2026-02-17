Maíllo llama a todas las fuerzas de izquierda a la "unidad en la candidatura": "Lo demás es autodestruirse"
- La clave en este proceso, según ha asegurado, es "asumir que se trata de un "momento histórico de excepcionalidad"
- Se "autodescarta" como líder de la confluencia de Sumar, Más Madrid, IU y Comunes para concentrarse en Andalucía
El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha hecho un llamamiento este martes a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE a la unidad en la confluencia que este sábado van a presentar con Más Madrid, Sumar y Comuns de cara a las elecciones generales de 2027. Entrevistado en La Hora de La 1, el también candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, ha asegurado que asistirá al acto de este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que el proyecto está "abierto a todos", no van a decir 'no' a nadie.
Maíllo se ha mostrado convencido de que "va a haber gente que se va incorporar en este proceso de aquí a junio lo demás es autodestruirse". Y preguntado sobre cuál es la novedad en este proyecto que se presenta el sábado ha dicho que "no se ejecuta entorno a ninguna persona, se aborda con cimientos sólidos que mantengan una estructura que permita el diálogo entre las militancias", y desde ahí, ha dicho, se elegirá a dirigentes "que igual que encabezan los procesos pueden llegar al final de ellos".
La clave en esta confluencia, según ha asegurado, es "asumir que se trata de un "momento histórico de excepcionalidad, asumir un mínimo acuerdo programático que lleve adelante propuesta y proyecto de país".
Se "autodescarta" como líder para "concentrarse" en Andalucía
En relación con la persona que puede liderar este proyecto ha dicho que él mismo se autodescarta, así que "no es competencia para nadie" porque quiere concentrarse en Andalucía, donde cree que puede ser más útil.
Sobre la situación política en Extremadura, donde la presidenta en funciones María Guardiola todavía no ha alcanzado un acuerdo con Vox para su investidura, y este lunes aseguró que comparte su "feminismo" con el de Vox, ha dicho que el PP está siendo "arrastrado en sus tesis" y cree que la "derecha clásica española ha empezado a desaparecer", cuando "la derecha clásica ha intentado dominar a la bestia, fascismo, en este caso Vox, ha sido deglutido, no ha aprendido de la experiencia de otros tiempos".
Las últimas convocatorias electorales autonómicas en Extremadura, cree que responden a una especie de estrategia de calendarización del PP".