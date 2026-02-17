Maíllo llama a todas las fuerzas de izquierda a la "unidad en la candidatura": "Lo demás es autodestruirse"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha hecho un llamamiento este martes a todas las fuerzas a la izquierda del PSOE a la unidad en la confluencia que este sábado van a presentar con Más Madrid, Sumar y Comuns de cara a las elecciones generales de 2027. Entrevistado en La Hora de La 1, el también candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, ha asegurado que asistirá al acto de este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y que el proyecto está "abierto a todos", no van a decir 'no' a nadie.

Maíllo se ha mostrado convencido de que "va a haber gente que se va incorporar en este proceso de aquí a junio lo demás es autodestruirse". Y preguntado sobre cuál es la novedad en este proyecto que se presenta el sábado ha dicho que "no se ejecuta entorno a ninguna persona, se aborda con cimientos sólidos que mantengan una estructura que permita el diálogo entre las militancias", y desde ahí, ha dicho, se elegirá a dirigentes "que igual que encabezan los procesos pueden llegar al final de ellos".

La clave en esta confluencia, según ha asegurado, es "asumir que se trata de un "momento histórico de excepcionalidad, asumir un mínimo acuerdo programático que lleve adelante propuesta y proyecto de país".