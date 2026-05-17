Bulos elecciones Andalucía 2026: las diferencias en el sobre no provocan voto nulo
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Difunden en redes un vídeo que muestra tres sobres de votación ligeramente distintos de la propaganda de partidos para las elecciones de Andalucía y aseguran que su uso puede derivar en "pucherazo" o en que se consideren votos nulos. Es un bulo. La Junta Electoral de Andalucía ha aclarado que estos sobres se considerarán válidos y la Junta Electoral Central ha adoptado resoluciones en el mismo sentido en otros comicios.
La grabación, por la que también nos habéis consultado en WhatsApp, muestra los sobres de votación contenidos en la propaganda enviada por correo postal por PSOE, PP y Vox para los comicios del 17 de mayo. El autor del vídeo recalca que el sobre en el que se introduce la papeleta del PSOE tiene una línea blanca en el borde de la solapa, el del PP contiene una raya más pequeña y el de Vox es de un tono de color diferente. Los mensajes de redes que comparten este vídeo difunden la idea de que esos detalles pueden provocar que el voto sea considerado nulo y que haya un "pucherazo" electoral.
La Junta Electoral de Andalucía ha aclarado que estos sobres son válidos
En VerificaRTVE hemos preguntado a la Junta Electoral de Andalucía sobre la validez de estos sobres y responde remitiéndose al acuerdo del 13 de mayo que determina que estos sobres se considerarán válidos. Su resolución establece que "pueden considerarse como válidos los sobres y papeletas" enviados por las formaciones políticas "con independencia de la tonalidad de verde" con que "hayan sido impresos" (pág.2). Según el acuerdo de la Junta Electoral, esas diferentes tonalidades de verde en los sobres y en las papeletas se debe "a que las formaciones políticas han acudido a diferentes empresas para su impresión".
El texto del órgano de control electoral andaluz recuerda además que la Junta Electoral Central ha dictaminado en resoluciones anteriores que se aceptarán tanto los sobres como las papeletas procedentes de envíos postales que puedan tener "ligeras diferencias" respecto al modelo oficial (pág.1).
De hecho, la Junta Electoral dictaminó en junio de 1999 que son válidos los sobres electorales que presenten ligeras diferencias de "tintado, cierre, reverso o tonalidad con el modelo oficial", siempre "que quede salvaguardado el secreto del voto y la limpieza del escrutinio". En 1995 adoptó una decisión idéntica al aceptar sobres que tenían un "error de imprenta" y, en otra resolución, aquellos que tenían una "pigmentación más oscura".
De acuerdo con la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral, las Juntas Electorales correspondientes, en este caso la Junta Electoral de Andalucía, "verificarán que las papeletas y sobres de votación confeccionados por los grupos políticos que concurran a las elecciones se ajustan al modelo oficial".
Otro usuario de TikTok ha hecho el mismo ejercicio para mostrar los sobres de votación de esos tres mismos partidos sin detener la grabación. Ha reflejado que son del mismo color y que no contienen las variaciones que denuncia el autor del vídeo que ahora se difunde en redes para promover la falsa idea del pucherazo.