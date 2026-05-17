Bulos elecciones Andalucía 2026: las diferencias en el sobre no provocan voto nulo

Difunden en redes un vídeo que muestra tres sobres de votación ligeramente distintos de la propaganda de partidos para las elecciones de Andalucía y aseguran que su uso puede derivar en "pucherazo" o en que se consideren votos nulos. Es un bulo. La Junta Electoral de Andalucía ha aclarado que estos sobres se considerarán válidos y la Junta Electoral Central ha adoptado resoluciones en el mismo sentido en otros comicios.

La grabación, por la que también nos habéis consultado en WhatsApp, muestra los sobres de votación contenidos en la propaganda enviada por correo postal por PSOE, PP y Vox para los comicios del 17 de mayo. El autor del vídeo recalca que el sobre en el que se introduce la papeleta del PSOE tiene una línea blanca en el borde de la solapa, el del PP contiene una raya más pequeña y el de Vox es de un tono de color diferente. Los mensajes de redes que comparten este vídeo difunden la idea de que esos detalles pueden provocar que el voto sea considerado nulo y que haya un "pucherazo" electoral.