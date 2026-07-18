Este domingo, vive la Finalísima del Mundial 2026 en RTVE Play: ¡OJALÁ, la segunda!

España está a pasito de segunda estrella. La Roja disputa este domingo 19 de julio, por segunda vez en su historia, una final de un Mundial. Y el rival no puede ser de mayor altura, la Argentina de Leo Messi. Un duelo impresionante que paralizará al planeta. La vigente campeona del mundo contra la de Europa, no hay partido más especial. Una Finalísima en toda regla. El estadio MetLife de Nueva Jersey será el escenario del partido de nuestras vidas. El encuentro se podrá seguir en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play.

Para disfrutar y vivir este momento único, en RTVE Play hemos preparado una programación especial que abarcará toda la tarde del domingo hasta el post partido. Desde las 17:30 horas, encadenaremos la emisión en En Play de los tres programas futbolísticos que nos han acompañado durante este Mundial: CTA, Fútbol de Calle y Comenta que sales.

Los tres programas pondrán el broche perfecto a una temporada llena de fútbol, análisis, humor y memes para ofrecer una visión alternativa a todo lo que ha ido aconteciendo en el evento futbolístico más importante del mundo.

RTVE Play se ha volcado con el Mundial de EEUU, Canadá y México. Ha ofrecido en directo y de forma gratuita el mejor partido de cada jornada. Además, se pueden visualizar desde el dispositivo que se quiera todos los partidos emitidos, los mejores resúmenes, las mejores jugadas y las declaraciones más importantes de los protagonistas del Mundial. Y ese esfuerzo se ha visto recompensado con unos datos de audiencia históricos. Desde el inicio del Mundial, RTVE Play ha acumulado más de 25 millones de usuarios únicos y más de 100 millones de visualizaciones.

Programación especial desde las 17:30 horas El domingo, la programación especial comenzará a las 17:30 horas con CTA. En este último programa de la temporada el programa se volcará de lleno en la previa de la gran final del Mundial entre España y Argentina. En la mesa estará Pol Corredoira llevando el peso de la presentación, acompañado por Miriam Martín, que se encargará de traer la parte de redes, ambiente y humor. Además, como plato fuerte, volverán a contar con José Mari Bakero como invitado especial para dar el toque de análisis técnico, experiencia en vestuarios y anécdotas de su época como jugador. Analizarán cómo llegan los dos equipos tras las semifinales, destacarán el papel que han tenido los porteros y los líderes de cada selección en este torneo, y conectarán con los reporteros para tantear el ambiente de la afición en los bares. Para cerrar con chispa, comentarán las predicciones de las mascotas de Internet y todo el equipo se mojará con una porra final sobre el resultado. ¡Un formato rápido y entretenido para calentar el partido!

'Fútbol de Calle' desde las 18:50 horas Le seguirá el capítulo final del videopódcast Fútbol de calle, que arrancará a las 18:50 horas con su elenco habitual compuesto por Pedro 'el ingeniero', La Sotanita y Javi Torres. Se volcarán con sus secciones habituales para analizar de la forma más irreverente la gran final mundialista. También aportarán el desglose táctico más detallado y ameno del partido entre España y Argentina, los datos claves para que no se escape ni un detalle del choque y el humor más canalla.