Este domingo, vive la Finalísima del Mundial 2026 en RTVE Play: ¡OJALÁ, la segunda!
- En Play se vuelca con España con una programación especial, este domingo 19 de julio desde las 17:30 horas
- Disfruta a lo grande la final del Mundial entre España y Argentina con CTA, Fútbol de Calle y Comenta que sales
España está a pasito de segunda estrella. La Roja disputa este domingo 19 de julio, por segunda vez en su historia, una final de un Mundial. Y el rival no puede ser de mayor altura, la Argentina de Leo Messi. Un duelo impresionante que paralizará al planeta. La vigente campeona del mundo contra la de Europa, no hay partido más especial. Una Finalísima en toda regla. El estadio MetLife de Nueva Jersey será el escenario del partido de nuestras vidas. El encuentro se podrá seguir en directo y de forma gratuita en La 1 y RTVE Play.
Para disfrutar y vivir este momento único, en RTVE Play hemos preparado una programación especial que abarcará toda la tarde del domingo hasta el post partido. Desde las 17:30 horas, encadenaremos la emisión en En Play de los tres programas futbolísticos que nos han acompañado durante este Mundial: CTA, Fútbol de Calle y Comenta que sales.
Los tres programas pondrán el broche perfecto a una temporada llena de fútbol, análisis, humor y memes para ofrecer una visión alternativa a todo lo que ha ido aconteciendo en el evento futbolístico más importante del mundo.
RTVE Play se ha volcado con el Mundial de EEUU, Canadá y México. Ha ofrecido en directo y de forma gratuita el mejor partido de cada jornada. Además, se pueden visualizar desde el dispositivo que se quiera todos los partidos emitidos, los mejores resúmenes, las mejores jugadas y las declaraciones más importantes de los protagonistas del Mundial. Y ese esfuerzo se ha visto recompensado con unos datos de audiencia históricos. Desde el inicio del Mundial, RTVE Play ha acumulado más de 25 millones de usuarios únicos y más de 100 millones de visualizaciones.
Programación especial desde las 17:30 horas
El domingo, la programación especial comenzará a las 17:30 horas con CTA. En este último programa de la temporada el programa se volcará de lleno en la previa de la gran final del Mundial entre España y Argentina. En la mesa estará Pol Corredoira llevando el peso de la presentación, acompañado por Miriam Martín, que se encargará de traer la parte de redes, ambiente y humor. Además, como plato fuerte, volverán a contar con José Mari Bakero como invitado especial para dar el toque de análisis técnico, experiencia en vestuarios y anécdotas de su época como jugador.
Analizarán cómo llegan los dos equipos tras las semifinales, destacarán el papel que han tenido los porteros y los líderes de cada selección en este torneo, y conectarán con los reporteros para tantear el ambiente de la afición en los bares. Para cerrar con chispa, comentarán las predicciones de las mascotas de Internet y todo el equipo se mojará con una porra final sobre el resultado. ¡Un formato rápido y entretenido para calentar el partido!
'Fútbol de Calle' desde las 18:50 horas
Le seguirá el capítulo final del videopódcast Fútbol de calle, que arrancará a las 18:50 horas con su elenco habitual compuesto por Pedro 'el ingeniero', La Sotanita y Javi Torres. Se volcarán con sus secciones habituales para analizar de la forma más irreverente la gran final mundialista. También aportarán el desglose táctico más detallado y ameno del partido entre España y Argentina, los datos claves para que no se escape ni un detalle del choque y el humor más canalla.
La narración de la final, en 'Comenta que sales'
Y para cerrar, el plato fuerte, la mejor previa y la narración más apasionada de la mano de todo el equipo de Comenta que sales, que comenzará a las 20:20 horas. El programa más futbolero, cómico e irreverente de la plataforma digital de RTVE regresa con sus anfitriones habituales: Darío Eme Hache, Lucía Borro y Javier Nácher. A los que se unirán Marina Rivers, La Sotanita, Juan Corellano y el exfutbolista Rubén de la Red para empujar a España hacia su segunda estrella.
El programa capitaneado por Darío Eme Hache ha preparado un menú muy especial para no perder detalle de la previa de la final, incluyendo la ceremonia de clausura. Por supuesto, se analizará cómo llegan al partido más importante del torneo tanto la selección española como la argentina, comentarán las alineaciones que presentarán De la Fuente y Scaloni, se repasarán las dos semifinales y los invitados tendrán que mojarse con la famosa porra. No faltarán las conexiones en directo con el estadio en el que jugará la selección y con la afición. España se ha paralizado para vivir este partido y apoyar a La Roja y Comenta que sales estará con todo el público.
Y en cuanto empiece el partido, Nácher tomará la batuta con la narración más emocionante de la final. Por supuesto, en el descanso, no habrá que perderse ni un detalle del espectacular show del intermedio, al más puro estilo Super Bowl. Y en cuanto el árbitro pite el final, que nadie se mueva del sofá porque nos quedaremos hasta la entrega de la Copa del Mundo al campeón y la gran fiesta de celebración.
Estés donde estés, la gran final del Mundial se juega en tu pantalla.