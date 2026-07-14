'Comenta que Sales' vive el Francia - España en Playz: análisis y humor para empujar a la selección a la final

Vecinos y no amigos. Un España – Francia siempre es más que un partido. Y un España – Francia de semifinales en un Mundial es una cosa de otro mundo. Por ello, todo el equipo de Comenta que sales se ha preparado para la ocasión.

El encuentro empieza esta tarde a las 21:00 horas en Dallas y RTVE ha preparado una programación especial para vivirlo. Desde las 18:30 horas, La 1 y Teledeporte emitirán la previa del encuentro, que incluye vídeos, análisis y entrevistas. RTVE Play ofrecerá a partir de las 19:00 horas Fútbol de calle, el videopódcast que más datos, análisis y humor ofrece. A continuación, una nueva edición de Comenta que sales, con la previa del encuentro y la locución alternativa del partido.

El programa más futbolero, cómico e irreverente de la plataforma digital de RTVE regresa con sus anfitriones habituales: Darío Eme Hache, Lucía Borro, Marina Rivers, Javier Nácher y La Sotanita. Además, aportarán sus conocimientos y experiencia Juan Corellano y Rubén de la Red, que ya sabe qué es esto de ganar títulos con la selección porque formaba parte del equipo que ganó la Eurocopa 2008. También Rodrigo Faez, periodista de ESPN en Madrid, ofrecerá su pronóstico sobre el partido, y nuestro compañero de RTVE.es Rubén Heras dará la última hora del Inglaterra – Argentina, la segunda semifinal del mundial que arrancará mañana a las 21:00 horas desde Atlanta, y que se podrá ver también en RTVE.

No faltarán las conexiones en directo con el estadio en el que jugará la selección y con la afición. España se ha paralizado para vivir este partido y apoyar a La Roja y Comenta que sales estará con todo el público.