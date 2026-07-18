El incendio de La Mierla ya afecta a 5400 hectáreas y obliga a evacuar doce localidades

El incendio forestal declarado el jueves en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, continúa fuera de control y mantiene una evolución desfavorable. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha advertido este sábado de que el fuego va ya "camino de las 6.000 hectáreas" y ha reconocido que las autoridades no son optimistas ante la posibilidad de que las llamas sigan extendiéndose.

La última actualización ha obligado a ordenar el desalojo del municipio Monasterio, que tiene una treintena de habitantes, mediante un nuevo mensaje ES-Alert, por lo que ya son doce los núcleos evacuados. A esta localidad se suman La Mierla, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almiruete, Palancares, Umbralejo, Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas y Zarzuela de Jadraque, además de la zona del embalse de Beleña.

El último balance cerrado cifra en 600 las personas desalojadas. Parte de ellas han sido trasladadas al albergue habilitado por Cruz Roja en el polideportivo de Humanes, mientras que el resto se ha alojado con familiares o en otros recursos. "Todavía está lejos de estar controlado", ha dicho la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

Una noche de fuego técnico Durante la noche, los equipos terrestres del Plan Infocam han empleado fuego técnico para tratar de frenar la propagación del incendio, mientras la Unidad Militar de Emergencias ha vigilado su evolución mediante drones. A primera hora de este sábado trabajaban en la zona cuatro medios aéreos, 54 medios terrestres y 306 efectivos. El incendio continúa en situación operativa de nivel 2 y el Índice de Propagación Potencial se mantiene en valores extremos en la zona. La compleja orografía, el abundante humo, las altas temperaturas y el viento dificultan el acceso de los equipos y el trabajo de las aeronaves. Las llamas han penetrado ya en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, un espacio de gran valor ecológico. La prioridad del operativo sigue siendo defender los núcleos habitados y contener los frentes con mayor capacidad de propagación, aunque las autoridades han advertido de que el incendio permanece lejos de poder darse por controlado. ““