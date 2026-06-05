Enrique Riquelme anuncia que Casillas y del Bosque se unen a su candidatura

Enrique Riquelme, confirmó este jueves que el exportero merengue Iker Casillas "tendrá un puesto de primer nivel en la estructura del club" si su candidatura derrota a la de Florentino Pérez en las elecciones del próximo 7 de junio.

Riquelme envió una carta a todos los socios del club blanco para explicar "los principales ejes de su proyecto en la recta final del proceso electoral, poniendo el foco en la defensa del modelo de propiedad, la transparencia y la recuperación del protagonismo del socio", según destacó en la nota de prensa de su candidatura.

Fichar y crear galácticos En el ámbito deportivo, según añadió la misma nota, Riquelme recalcó su apuesta por combinar "la captación de talento de primer nivel con el desarrollo de cantera", habiendo anunciado la incorporación de Raúl González Blanco como director deportivo y de Fernando Hierro al frente de esas categorías inferiores madridistas. "Queremos un modelo que combine fichar galácticos y crear galácticos", comentó el propio Riquelme, para a continuación confirmar que Casillas "tendrá un papel de primer nivel en la estructura corporativa del club, reforzando un modelo que sitúa a las grandes leyendas en el corazón de las decisiones estratégicas". "Capitán histórico del Real Madrid y referente del fútbol mundial, su incorporación completa el trío de figuras clave llamado a liderar esta nueva etapa", añadió, incluyendo un compromiso personal en materia deportiva. Además, trasladó un mensaje de tranquilidad a todos los empleados del club de cara al día electoral: "Confío plenamente en vuestra ética y profesionalidad, y sabéis mejor que nadie que las decisiones que se están documentando corresponden al ámbito de la dirección".