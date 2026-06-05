Enrique Riquelme anuncia que Casillas y del Bosque se unen a su candidatura
- En una carta enviada a los socios, el candidato dijo que el exportero tendría "un papel de primer nivel en la estructura del club"
Enrique Riquelme, confirmó este jueves que el exportero merengue Iker Casillas "tendrá un puesto de primer nivel en la estructura del club" si su candidatura derrota a la de Florentino Pérez en las elecciones del próximo 7 de junio.
Riquelme envió una carta a todos los socios del club blanco para explicar "los principales ejes de su proyecto en la recta final del proceso electoral, poniendo el foco en la defensa del modelo de propiedad, la transparencia y la recuperación del protagonismo del socio", según destacó en la nota de prensa de su candidatura.
Fichar y crear galácticos
En el ámbito deportivo, según añadió la misma nota, Riquelme recalcó su apuesta por combinar "la captación de talento de primer nivel con el desarrollo de cantera", habiendo anunciado la incorporación de Raúl González Blanco como director deportivo y de Fernando Hierro al frente de esas categorías inferiores madridistas.
"Queremos un modelo que combine fichar galácticos y crear galácticos", comentó el propio Riquelme, para a continuación confirmar que Casillas "tendrá un papel de primer nivel en la estructura corporativa del club, reforzando un modelo que sitúa a las grandes leyendas en el corazón de las decisiones estratégicas".
"Capitán histórico del Real Madrid y referente del fútbol mundial, su incorporación completa el trío de figuras clave llamado a liderar esta nueva etapa", añadió, incluyendo un compromiso personal en materia deportiva.
Además, trasladó un mensaje de tranquilidad a todos los empleados del club de cara al día electoral: "Confío plenamente en vuestra ética y profesionalidad, y sabéis mejor que nadie que las decisiones que se están documentando corresponden al ámbito de la dirección".
Diez mil nuevos socios y el apoyo de Del Bosque
Luego Riquelme invitó a los socios a participar con "libertad y sin miedo", apelando a la importancia de esta cita como "un momento decisivo para definir el modelo de Real Madrid de las próximas décadas". Con esta iniciativa, la candidatura refuerza su posicionamiento en torno a tres ejes principales: la defensa del modelo de club de socios, la mejora de la gobernanza y la construcción de un proyecto deportivo alineado con la historia y los valores del Real Madrid.
Por último, el adversario de Florentino Pérez en las urnas planteó una batería de medidas orientadas a reforzar la relación de los socios con el club, entre las que destaca el impulso de un sorteo ante notario de 10.000 nuevos abonos, "concebido como un mecanismo transparente y equitativo para facilitar el acceso al estadio".
Horas más tarde, el CEO de Cox Energy anunció la incorporación de Del Bosque a su plan. "De manera totalmente desinteresada, don Vicente del Bosque va a formar parte de nuestro proyecto. Únicamente por el bien del Real Madrid. Nos ha pedido claramente que se diga que es totalmente desinteresada", declaró Riquelme de forma muy breve.
Florentino mueve ficha
El candidato a ser reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, adelantó este jueves el fichaje de Denzel Dumfries y desveló que el martes hará una oferta de unos 150 millones de euros a un equipo de Champions por un "galáctico total".
"Hemos hablado de Mourinho y Konaté, y ahora hablo de Dumfries. El martes voy a hacer una importante oferta a un gran equipo de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en su historia. 150 millones por lo menos".