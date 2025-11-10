Diego Garcés, nuevo director de RTVE en Andalucía

El periodista Diego José Garcés Claros (Fuengirola, Málaga, 1993) es el nuevo director del Centro Territorial de RTVE en Andalucía. Vinculado a la Corporación desde 2015, el malagueño se encargará de dirigir la radio y televisión de esta delegación. Sustituye a Paloma Jara, a la que RTVE le agradece su excelente labor durante los últimos 7 años.

“Nuestro principal objetivo es diseñar una programación atractiva, que sea la primera opción informativa de los andaluces y de las andaluzas. Buscaremos el nexo común entre nuestras ocho provincias, centrándonos en los problemas e intereses de la gente. Sin perder de vista, ofrecer un servicio público de calidad”, explica Diego Garcés.

El nuevo equipo directivo también quiere potenciar en esta nueva etapa la singularidad andaluza. “La radio y televisión pública debe ser la gran tesorera de todo el patrimonio inmaterial de la región, que en Andalucía es muy rico. Tenemos que hacer sentir orgullo a los andaluces de lo que vamos a hacer en su casa”, señala.

Graduado en Periodismo en 2015 por la Universidad Complutense de Madrid, realizó el máster de Periodismo de Televisión de TVE y la Universidad Rey Juan Carlos. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en RTVE, pasando por diferentes áreas. Comenzó en programas de TVE como ‘Corazón’, ‘Las Mañanas’ o ‘La Hora de La 1’.

También ha pasado por la unidad informativa de RTVE en Guadalajara y en los últimos meses ha ejercido como Jefe de Informativos de TVE en Cantabria, donde ha sido editor, tanto de radio como de televisión. Ha presentado informativos en los centros territoriales de Castilla-La Mancha, Cantabria y en el Canal 24 horas. Fuera de RTVE, ha trabajado en Telemadrid y Canal Málaga 24 horas y durante su formación pasó por Onda Cero Málaga y Cadena SER Madrid.