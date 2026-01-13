Ana Peláez, directora del área de Artes y Conocimiento
- Se encargará de poner en marcha y dirigir el nuevo canal cultural de la Corporación, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de junio
- RTVE trabaja en la ampliación de su acuerdo de colaboración con el canal ARTE
La periodista Ana Peláez, directora durante casi una década del programa de La 2 ‘Imprescindibles’ y actual productora ejecutiva de Documentales de RTVE, ha sido nombrada directora del área de Artes y Conocimiento, con el reto de poner en marcha y dirigir el nuevo canal cultural de la Corporación. El objetivo es que pueda iniciar sus emisiones el próximo mes de junio.
La nueva dirección dependerá orgánicamente del director de Televisión Española y del área de producción de contenidos de Ana María Bordas. Ignacio Elguero se incorpora dentro de la dirección de Artes y Conocimiento como director de Iniciativas Culturales.
Nuevo canal cultural
Tal y como adelantó el presidente de RTVE, José Pablo López, en su primera comparecencia parlamentaria, el nuevo canal estará fundamentado en cinco grandes pilares, entre ellos el documental. Para ello, se trabajará en la ampliación del convenio de colaboración que tiene RTVE con el canal ARTE, sin descartar otras fórmulas asociativas.
El canal también apostará por las artes escénicas y el teatro, donde se recuperarán joyas de Estudio 1, junto a nuevas producciones que se pondrán en marcha. También en el cine español, mediante el stock de cine participado de RTVE y ciclos temáticos.
Otro de los pilares será la música clásica y la ópera, con un papel muy importante de la Orquesta y Coro RTVE y también los grandes teatros líricos de este país. El canal apostará por las nuevas tendencias, lo que permitirá visibilizar el trabajo que realiza Radio 3 a través de Radio 3 Extra.
RTVE es en la actualidad de las pocas grandes corporaciones que no tienen un canal específico dedicado a la cultura en su sentido más amplio. En el caso de Francia y Alemania, se generó un canal específico, el canal Arte; y también lo tienen la BBC y, también, la RAI.
Ana Peláez
Profesional con más de 30 años de experiencia en RTVE, Ana Peláez es licenciada en Periodismo por la Universidad San Pablo CEU y Máster en Liderazgo Ejecutivo por ESADE.
Inició su carrera profesional como redactora de RNE en 1996. En 1997 se incorporó como redactora a Televisión Española, donde trabajó durante más de una década en servicios informativos, ‘Agrosfera’, y otros programas como ‘La aventura del saber’. De 2009 a 2013 fue directora de ‘Los oficios de la cultura’.
Durante ocho años dirigió el espacio ‘Imprescindibles’, de 2013 a 2021. El programa fue reconocido con el Premio Nacional de Televisión en 2019 por su labor de acercar la cultura española al gran público a través de documentales sobre figuras clave del siglo XX y logró además por sus trabajos varios Delfines de Oro y Plata en Cannes, Medallas de Plata y bronce en Hamburgo y Medallas de Oro y Plata en Nueva York.
Durante los últimos cinco años ha sido productora ejecutiva de Documentales de RTVE y ha creado Promueve, el espacio para el registro online de proyectos de cine y documentales de la Corporación.gistro on-line de proyectos es ya una realidad para los proyectos Cine y los de Documentales.