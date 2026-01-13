Ana Peláez, directora del área de Artes y Conocimiento

La periodista Ana Peláez, directora durante casi una década del programa de La 2 ‘Imprescindibles’ y actual productora ejecutiva de Documentales de RTVE, ha sido nombrada directora del área de Artes y Conocimiento, con el reto de poner en marcha y dirigir el nuevo canal cultural de la Corporación. El objetivo es que pueda iniciar sus emisiones el próximo mes de junio.

La nueva dirección dependerá orgánicamente del director de Televisión Española y del área de producción de contenidos de Ana María Bordas. Ignacio Elguero se incorpora dentro de la dirección de Artes y Conocimiento como director de Iniciativas Culturales.

Nuevo canal cultural Tal y como adelantó el presidente de RTVE, José Pablo López, en su primera comparecencia parlamentaria, el nuevo canal estará fundamentado en cinco grandes pilares, entre ellos el documental. Para ello, se trabajará en la ampliación del convenio de colaboración que tiene RTVE con el canal ARTE, sin descartar otras fórmulas asociativas. El canal también apostará por las artes escénicas y el teatro, donde se recuperarán joyas de Estudio 1, junto a nuevas producciones que se pondrán en marcha. También en el cine español, mediante el stock de cine participado de RTVE y ciclos temáticos. Otro de los pilares será la música clásica y la ópera, con un papel muy importante de la Orquesta y Coro RTVE y también los grandes teatros líricos de este país. El canal apostará por las nuevas tendencias, lo que permitirá visibilizar el trabajo que realiza Radio 3 a través de Radio 3 Extra. RTVE es en la actualidad de las pocas grandes corporaciones que no tienen un canal específico dedicado a la cultura en su sentido más amplio. En el caso de Francia y Alemania, se generó un canal específico, el canal Arte; y también lo tienen la BBC y, también, la RAI.