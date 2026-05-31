Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 1 al 7 de junio

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Stella. Víctima y culpable y Francisco, el padre Jorge son solo algunas de las películas que durante la semana del 1 al 7 de junio se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Dicen que tu padre (Cortometraje) (Martes 2 de junio a las 0.15 horas en La 2 y RTVE Play) Aitor Abio dirige y coescribe su segundo cortometraje, ubicado en Euskadi. En la ficción, cuando su padre se ve envuelto en un escándalo del que no quiere hablar, Izaro trata de proteger a su hermana pequeña manteniéndola al margen.

Joaquín Murrieta (Miércoles 3 de junio a las 11.50 horas en La 2 y RTVE Play) Cine de siempre Cine - Joaquín Murrieta Juaquín Murrieta y su mujer Rosita llegan a California desde Sonora para hacer fortuna buscando oro y poder construir su rancho en México. rtve play Wéstern español en el que tras la violación y el asesinato de su esposa por unos mineros blancos, Joaquín Murrieta busca venganza y se convierte en un bandolero.

El clan de los ahorcados (Jueves 4 de junio a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Western de venganza protagonizado por Django, un hombre pacífico traicionado por un político que le arrebató todo aquello que amaba. Tras cinco años de espera, decide planear su ajuste de cuentas de una forma poco habitual.

Stella. Víctima y culpable (Jueves 4 de junio a las 0.00 horas en La 2 y RTVE Play) Drama bélico en el que Stella (Paula Beer) crece en Berlín durante el gobierno del régimen nazi. Su sueño siempre ha sido convertirse en una cantante de jazz, unas expectativas que logra cumplir hasta que debe esconderse con sus padres para escapar de la deportación. Basada en la historia de Stella Goldschlag (1922-1994), una judía alemana que trabajó como informante de la Gestapo.

Los desesperados (Viernes 5 de junio a las 11.50 horas en La 2 y RTVE Play) Julio Buchs dirige este wéstern en el que John Warner decide desertar en plena Guerra de Secesión al enterarse de que su amante va a dar a luz. Sin embargo, tanto su hijo como la madre acaban muriendo, así que decide convertirse en un violento forajido.