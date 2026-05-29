Fondos buitre, tráfico de datos y conspiraciones: la primera temporada de 'Se nos ha ido de las manos' ya está disponible en RTVE Play
- El programa despidió su temporada con un programa dedicado a la venta de datos personales
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La primera temporada de Se nos ha ido de las manos, el programa documental presentado y dirigido por Carles Tamayo, llega a su fin tras tres episodios que han puesto el foco en algunas de las grandes obsesiones y contradicciones de nuestra sociedad: la vivienda convertida en negocio, la desinformación en tiempos de crisis y el tráfico masivo de datos personales.
Disponible en RTVE Play, el formato se ha consolidado como una de las apuestas documentales más comentadas de la temporada gracias a una mezcla de investigación, infiltración y humor incómodo con la que Tamayo ha planteado una pregunta clave: ¿en qué momento normalizamos todo esto?
Capítulo 1: Un activo seguro
¿Se puede comprar un piso a un precio asequible? Sí, comprando a granel. Un edificio sale más barato que adquirir los pisos uno a uno. Por eso, Carles Tamayo crea su propia empresa inmobiliaria, Voltor & Voltor, para descubrir desde dentro cómo funciona el sector.
Un sector con una jerga llena de eufemismos: los pisos son “unidades”, los edificios “bienes raíces” y un piso alquilado por una familia se convierte en una “unidad en rentabilidad”. Así es más fácil comerciar con la vida de los inquilinos. En ferias como The District en Barcelona o Simed en Málaga, Carles conoce a inversores que le invitan a rentabilizar activos e incluso a participar en una inversión millonaria.
Pero durante la investigación, también conoce a las personas que viven en esos edificios: familias que podrían quedarse sin hogar para satisfacer la avaricia de quienes participan en un mercado perverso que busca el beneficio a cualquier precio. Una búsqueda que tiene un coste excesivo que, como sociedad, se nos ha ido de las manos.
Capítulo 2: Se nos fue la luz
El apagón del 28 de abril de 2025 no solo fue eléctrico, también fue informativo. Partiendo de imágenes de archivo inéditas, Carles Tamayo investiga qué sucedió ese día, qué nos llevó al cero eléctrico y por qué, en situaciones de emergencia, somos más vulnerables a la desinformación.
Los seres humanos necesitamos explicaciones y respuestas, la falta de información nos causa ansiedad. Es por eso que los bulos y la desinformación encuentran un campo abonado en las catástrofes y las emergencias. La industria de la desinformación ofrece respuestas fáciles de entender, rápidas y con culpables claros.
A lo largo del capítulo, Carles y su equipo descubren las complejas causas que llevaron al apagón, desmintiendo diferentes bulos que surgieron ese día. Manchas solares, ciberataques, renovables… Porque cuando no hay información de calidad, siempre hay alguien dispuesto a sacar provecho de nuestra vulnerabilidad.
Capítulo 3: El activo eres tú
¿Cómo y por qué se comercia con nuestros datos personales? ¿Qué implica realmente aceptar las cookies? ¿Quién gana dinero con toda la información que regalamos cada día en internet sin apenas darnos cuenta?
Tras empezar a recibir llamadas de spam de empresas que saben demasiado sobre él (su nombre, dirección, teléfono, correo electrónico...), el cineasta Carles Tamayo decide investigar de dónde salen realmente esos datos. Pero cuanto más pregunta, más puertas se cierran. Nadie quiere explicar cómo funciona este negocio.
La investigación le lleva hasta los data brokers: empresas extremadamente opacas dedicadas a recopilar, comprar y vender información personal de millones de personas. Un mercado multimillonario prácticamente invisible para la mayoría de ciudadanos.
Ante tanta negativa, y para entender cómo funciona realmente este sistema, Carles decide hacer ingeniería inversa y transformar su propia empresa “Voltor & Voltor SL” en un data broker. Desde dentro intenta descubrir cómo se obtienen nuestros datos, cómo se comercia con ellos y hasta qué punto toda esta información puede acabar escapando del circuito publicitario para transformarse en algo mucho más peligroso.
Con esta serie documental, Tamayo consigue acercarse a problemas que, como sociedad hemos normalizado, aunque sin duda se nos han ido de las manos. Los tres capítulos de Se nos ha ido de las manos ya están disponibles en RTVE Play.