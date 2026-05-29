Fondos buitre, tráfico de datos y conspiraciones: la primera temporada de 'Se nos ha ido de las manos' ya está disponible en RTVE Play

Sara Cátedra ('Se nos ha ido de las manos')

La primera temporada de Se nos ha ido de las manos, el programa documental presentado y dirigido por Carles Tamayo, llega a su fin tras tres episodios que han puesto el foco en algunas de las grandes obsesiones y contradicciones de nuestra sociedad: la vivienda convertida en negocio, la desinformación en tiempos de crisis y el tráfico masivo de datos personales.

Disponible en RTVE Play, el formato se ha consolidado como una de las apuestas documentales más comentadas de la temporada gracias a una mezcla de investigación, infiltración y humor incómodo con la que Tamayo ha planteado una pregunta clave: ¿en qué momento normalizamos todo esto?

Capítulo 1: Un activo seguro ¿Se puede comprar un piso a un precio asequible? Sí, comprando a granel. Un edificio sale más barato que adquirir los pisos uno a uno. Por eso, Carles Tamayo crea su propia empresa inmobiliaria, Voltor & Voltor, para descubrir desde dentro cómo funciona el sector. Un sector con una jerga llena de eufemismos: los pisos son “unidades”, los edificios “bienes raíces” y un piso alquilado por una familia se convierte en una “unidad en rentabilidad”. Así es más fácil comerciar con la vida de los inquilinos. En ferias como The District en Barcelona o Simed en Málaga, Carles conoce a inversores que le invitan a rentabilizar activos e incluso a participar en una inversión millonaria. Pero durante la investigación, también conoce a las personas que viven en esos edificios: familias que podrían quedarse sin hogar para satisfacer la avaricia de quienes participan en un mercado perverso que busca el beneficio a cualquier precio. Una búsqueda que tiene un coste excesivo que, como sociedad, se nos ha ido de las manos. Se nos ha ido de las manos Se nos ha ido de las manos - Episodio 1: Un activo seguro Carles Tamayo retrata desde dentro la locura del mercado inmobiliario, donde el beneficio económico manda por encima de todo. rtve play

Capítulo 2: Se nos fue la luz El apagón del 28 de abril de 2025 no solo fue eléctrico, también fue informativo. Partiendo de imágenes de archivo inéditas, Carles Tamayo investiga qué sucedió ese día, qué nos llevó al cero eléctrico y por qué, en situaciones de emergencia, somos más vulnerables a la desinformación. Los seres humanos necesitamos explicaciones y respuestas, la falta de información nos causa ansiedad. Es por eso que los bulos y la desinformación encuentran un campo abonado en las catástrofes y las emergencias. La industria de la desinformación ofrece respuestas fáciles de entender, rápidas y con culpables claros. A lo largo del capítulo, Carles y su equipo descubren las complejas causas que llevaron al apagón, desmintiendo diferentes bulos que surgieron ese día. Manchas solares, ciberataques, renovables… Porque cuando no hay información de calidad, siempre hay alguien dispuesto a sacar provecho de nuestra vulnerabilidad. Se nos ha ido de las manos Se nos ha ido de las manos - Programa 2: Se nos ha ido la luz Carles Tamayo investiga el apagón del 28 de abril de 2025, sus causas y cómo surge y se difunde la desinformación en situaciones de emergencias. rtve play