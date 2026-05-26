Carles Tamayo investiga el negocio de los datos: cuando el producto eres tú, estás a la venta

Carles Tamayo vuelve a La 1 el miércoles 26 de mayo después de La Revuelta con la tercera y última entrega de Se nos ha ido de las manos. Un último capítulo que explora uno de los mercados más opacos y lucrativos de la era digital: el tráfico de datos personales.

A partir de una experiencia propia, la recepción constante de llamadas comerciales de empresas que manejaban información privada que él nunca ha facilitado, Tamayo inicia una investigación para descubrir cómo circulan nuestros datos por internet, quién los recopila y qué se hace realmente con ellos.

El programa se adentra en el universo de los llamados data brokers, empresas dedicadas a comprar, vender e intercambiar perfiles detallados de millones de personas. Un mercado invisible que opera a gran escala y que se alimenta de formularios, aplicaciones móviles, cookies, tarjetas de fidelización y cualquier rastro digital que dejamos en nuestro día a día.

¿Hasta qué punto estamos en venta? Para comprender cómo funciona esta industria desde dentro, Carles Tamayo y su equipo dan un paso más allá y convierten temporalmente su propia empresa en un data broker. A través de distintas estrategias de captación de información, logran construir una base de datos con un importante valor económico y comprueban hasta qué punto los datos personales se han convertido en una mercancía. La investigación también aborda el uso de esa información más allá de la publicidad y el consumo. El programa explora cómo los datos pueden utilizarse para influir en comportamientos, percepciones e incluso decisiones políticas, mostrando un sistema en el que la manipulación digital forma parte de la vida cotidiana. Con testimonios de expertos en derechos digitales y encuentros con profesionales del sector, Se nos ha ido de las manos plantea una pregunta inquietante: si nuestros datos tienen valor económico, ¿hasta qué punto nosotros también estamos en venta?