De la persecución en Mali a los Juegos Paralímpicos: la emocionante historia de Adi Iglesias llega a RTVE Play

El documental Adi, Filla da Luz (Hija de la Luz) narra la historia vital de la atleta paralímpica Adiaratou Iglesias desde su infancia en Mali marcada por la huida hasta alcanzar la élite del deporte. La cinta atraviesa la vida de Adi, sustentada en cuatro pilares: la inclusión, el atletismo, la familia y la tierra.

RTVE Play estrena en exclusiva este documental dirigido por Horacio Cabilla y escrito por Gonzalo Rielo. Está impulsado por el Comité español de ACNUR, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en España, y producido por RestArts Studio.

Persecución por el albinismo Adi nació en Mali y padece albinismo. Una combinación que para muchos supone sufrimiento, hostigamiento y persecución. Siendo apenas una niña y empujada por sus padres biológicos, tuvo que dejar atrás su tierra para mantenerse a salvo y comenzar una nueva vida marcada por la resiliencia, la acogida y el poder transformador del deporte. Desde entonces, se convirtió en una persona refugiada, como lo son las miles de personas en todo el mundo que se ven obligadas a emprender un viaje que no desean. Un viaje que implica dejar atrás su hogar, su cultura, a su familia y sus amistades. Personas para las que huir se convierte en la única opción segura.

Galicia como entorno seguro Adi tuvo la suerte de encontrar en España un nuevo lugar al que llamar hogar. Un lugar donde pudo iniciar su proceso de reconstrucción personal y emocional. Con apenas 13 años, una mujer llamada Lina se convirtió en su madre adoptiva. Desde entonces Galicia, en concreto Lugo, se convirtieron en el refugio desde donde recuperar la confianza y los sueños. Galicia aparece en el documental como una tierra de acogida que permitió a Adi echar raíces, entrenar, estudiar y crecer. Ese entorno seguro, la implicación de los entrenadores, los centros deportivos y el tejido comunitario local supusieron una herramienta de inclusión fundamental. Inclus han forjado la identidad de Adi.