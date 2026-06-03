¿Puede un 'influencer' escribir un buen libro? El debate de la Feria del Libro llega al plató de 'Ubícate'

Con la llegada del mes de junio, además del maratón de conciertos de Bad Bunny y de la visita del papa León XIV, hay otra gran cita en la agenda cultural de Madrid: la Feria del Libro. Una fecha marcada en el calendario de muchos visitantes que se acercan al parque del Retiro para conocer las novedades literarias, las recomendaciones que los distintos libreros les hacen en sus respectivas casetas y las interminables colas para conseguir un ejemplar firmado por su autor favorito.

Desde hace unos años, la longitud de estas filas parece ser directamente proporcional al número de seguidores que los escritores tiene en redes sociales. De tal modo que —según indica Emilio Doménech, 'Nanísimo', en Ubícate— "las editoriales están eligiendo cada vez más a quien tiene seguidores para publicar y no a quien de verdad sabe escribir".

Una generalización que ha recibido la rápida respuesta por parte de Marina Enrich, quien rechaza la burda generalización por "meter a todos en el mismo saco". Mar Manrique, por su parte, destaca que, precisamente, a estos perfiles, por ser más conocidos, se les mira con lupa y "se desdeña su libro, pero luego reciben críticas positivas y quienes lo leen se llevan una grata sorpresa".

¿Hay espacio para todos los autores en el mundo editorial? La queja de Doménech parte de la ausencia de oportunidades frente a la limitación de recursos. "Las mesas de novedades editoriales tienen un espacio limitado y el presupuesto de márketing de las editoriales también. Cuando una editorial apuesta por el 'influencer' con dos millones de seguidores, está eligiendo no apostar por el escritor que lleva tres años con un manuscrito cogiendo polvo porque tal vez no tiene una comunidad detrás", apunta el periodista alicantino. Este argumento que no convence a la siempre vehemente Enrich, que defiende que si "cada día se publican unos 250 libros nuevos en España, ahí hay libros de autores con seguidores y sin seguidores". También discrepa Manrique, quien defiende que "no es lo mismo el presupuesto que se destina para publicitar el libro de un 'influencer'" que el que se emplea para promocionar la obra de alguien que no es tan conocido. A su juicio, esta diferencia explica que la mayoría de libros fracasen comercialmente. Según los datos que aporta sobre la mesa, "el 95% de los libros publicados no recuperan costes y casi el 20% no venden más de 10 ejemplares". En resumen, más allá de la calidad de las letras impresas en negro sobre blanco, lo importante para los presentadores de Ubícate "es leer, ya sea manga, una comedia romántica de Elisabet Benavent o La Asistenta". Porque leer —destaca Enrich— "te abre mundos y realidades paralelas, y en una era en la que vivimos tan centrados en el yo y en una cultura tan profundamente individualista, la literatura es uno de los pocos espacios que todavía te obliga a encontrarte con el otro y a empatizar con él". Ubícate Ubícate - Programa 6 - Florentino, ¿el hombre más poderoso de España? A partir de las elecciones del Real Madrid, debaten por qué alguien que ya tiene millones de euros y prestigio social querría convertirse en presidente de un club de fútbol rtve play