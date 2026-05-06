¿Se puede predecir la ideología política por el rostro? En 'Ubícate' nos dan la respuesta

¿Es posible saber la ideología política de una persona simplemente mirando su cara? A simple vista, parece improbable. Con los ojos humanos, solo podríamos intuir algo fijándonos en rasgos secundarios —como la estética, los tatuajes o los accesorios—, aunque esto resultaría claramente reduccionista.

Sin embargo, la inteligencia artificial ya ha comenzado a explorar esta cuestión con resultados sorprendentes. Según explica Emilio Doménech ‘Nanísimo’ en la mesa de Ubícate, "un algoritmo de la Universidad de Stanford puede predecir tu ideología con un 73% de precisión analizando solo una foto tuya con expresión neutra".

De acuerdo con este estudio, las personas con tendencia conservadora suelen presentar rostros más grandes y anchos, con mandíbulas más marcadas. Estos rasgos proyectarían una imagen de control, éxito y dominancia social. Por el contrario, los perfiles asociados a la izquierda "tienden a rasgos más suaves y expresiones que la inteligencia artificial vincula con la apertura emocional", según recoge Mar Manrique.

Y viendo esta otra imagen, también generada por IA, ¿a quién dirías que votan?

El "efecto halo" y la percepción de los políticos Pero "lo más loco de todo esto es que no necesitamos una IA para que esto ocurra" ya que nuestro cerebro es vago y asocia, dice Manrique, a alguien atractivo con alguien competente. Es lo que se conoce como 'efecto halo': la belleza física influye en la percepción de las capacidades de alguien. Diversos estudios señalan que este sesgo podría beneficiar, en promedio, a los políticos de derecha. Según destaca Doménech, los votantes conservadores tienden a interpretar la belleza física como un indicador de orden, éxito y estatus: “Si pareces un ganador, eres de los nuestros”.

La estrategia de imagen también cambia en la izquierda Conscientes de esta dinámica, desde sectores de la izquierda también se está produciendo un cambio en la estrategia comunicativa. Marina Enrich apunta que la socialdemocracia ha comprendido que el discurso moral por sí solo no es suficiente, y busca proyectar una imagen más resolutiva: la del “líder que actúa y soluciona problemas”. quieren proyectar la imagen del “hombre que resuelve” para ganarle un poco de terreno a la derecha". Ubícate Ubícate - Programa 2 ¿Puede una IA adivinar tu ideología política solo mirando tu cara? ¿Por qué cada vez más jóvenes sienten que deberían empezar a ponerse bótox antes... Ver ahora