De San Isidro a Halloween: 'Ubícate' explica por qué celebramos tradiciones que ya casi nadie entiende

La humanidad, desde el inicio de los tiempos, ha buscado siempre cualquier excusa para celebrar y festejar. Son celebraciones que, con el paso de los años, han ido evolucionando: distintas civilizaciones las han hecho suyas modificando las raíces originales de estas festividades o, simplemente, transformándolas con el devenir del tiempo hasta el punto de que algunas incluso han muerto de éxito u opacadas por la globalización.

Sin ir más lejos, en Ubícate, nos recuerdan cómo hoy en día se celebra más Halloween que el Samaín gallego o las Castanyadas catalanas, o todos plantamos un árbol de Navidad en el salón de nuestra casa sin saber muy bien por qué (además de porque queda bonito y que lo hacen en todas las series y películas que vemos en la tele).

Esta semana, Emilio Doménech 'Nanísimo', Mar Manrique y Marina Enrich, llegan directos desde la madrileña pradera de San Isidro, donde han estado desempolvando sus mantones y parpusas, poniéndose ciegos de rosquillas, gallinejas y entresijos y, como no podría ser de otro modo, jugando con el código de colores de los claveles, pero haciéndose una pregunta: ¿por qué lo hacemos: por inercia o por postureo?

San Isidro: tradición, postureo y mestizaje Pero lo que más destaca Mar Manrique es que, a su parecer, "las fiestas tradicionales son todo pose y postureo", porque la mayoría de la gente que se reunió en la explanada no sabía exactamente qué estaba celebrando ni quién fue en realidad el Isidro Labrador a quien se venera y rinde homenaje. Algo que también ocurre en otras grandes festividades que copan las redes sociales por unos días, como las Fallas de Valencia o la sevillana Feria de Abril. Y es que muchas veces se olvida que celebraciones como la reciente de San Isidro no solo tienen lugar en Madrid, sino sino también en un sinfín de localidades de toda España, ya que el santo es el patrón de los agricultores. Fueron precisamente esas gentes del campo quienes, al migrar a la capital, trajeron consigo parte de sus tradiciones, haciendo que esta celebración, como destaca Emilio Doménech 'Nanísimo', "siempre fue de los de fuera, siempre fue mestizo". Una conclusión que Marina Enrich hace suya al declarar que lo mejor de este tipo de festividades es celebrar que "somos mezcla" y que, allá donde vayamos a estudiar o trabajar, acabamos aparcando nuestras diferencias y "nos hacemos con las tradiciones locales". Ubícate Ubícate - Programa 4 - China o EE.UU.: ¿Quién es mejor aliado? En este programa de Ubícate, Emilio Doménech ‘Nanísimo’, Mar Manrique y Marina Enrich analizan el nuevo equilibrio mundial tras las recientes visitas de Trump, Sánchez y Putin a China. rtve play