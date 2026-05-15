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¿Cómo se hacen las rosquillas listas de San Isidro?

  • Aprende a preparar unas rosquillas tontas con Aquí la Tierra
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Rosquillas listas de San Isidro
Rosquillas listas de San Isidro
Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra)

Está claro que las reinas del día de San Isidro son las rosquillas, pero, ¿tú cuál prefieres? Tienes tontas, listas, de Santa Clara, y un sinfín de sabores. Hay tantas opciones como madrileños, pero si nos tenemos que quedar con unas, elegimos las listas: las más sencillas, pero con un toque extra de amor. ¿Queréis saber cómo se hacen? ¡Tomad nota, terrícolas!

Receta rosquillas listas de San IsidroReceta rosquillas listas de San Isidro
Ingredientes Preparación
  • 150 gr. de harina
  • 1 huevo
  • Aceite de oliva o de girasol
  • Una pizca de sal
  • 40 gr. de azúcar
  • 130 gr. de azúcar glass
  • 30 ml de zumo de limón
  1. Se prepara un volcán de harina en la mesa de cocinado. En medio se echa el huevo y se mezcla con la harina. Después se echa el azúcar y la sal y se amasa. Se mezcla con un chorrito de aceite y se vuelve a amasar hasta que quede una textura similar a la del vídeo.
  2. La masa se introduce en una manga pastelera para poder colocar las rosquillas en círculos en la bandeja del horno.
  3. Coloca las rosquillas en una bandeja con papel vegetal, dejando espacio entre ellas, y hornea a 180 ºC durante unos 10-12 minutos hasta que estén doradas.
  4. Después prepara un jarabe con agua, azúcar y ralladura de limón, e introduce las rosquillas para que se emborrachen bien.
  5. Por último, prepara un glaseado de limón con 130 g de azúcar glass y 30 ml de zumo de limón. Tan solo tienes que mezclarlo con unas varillas pequeñas intentando que no queden grumos. Después decora las rosquillas, ¡y a disfrutar!
Para todos los públicos Rosquillas listas y tontas de San Isidro - Aquí la Tierra | Ver
Rosquillas listas y tontas de San Isidro
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