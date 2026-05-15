¿Cómo se hacen las rosquillas listas de San Isidro?

150 gr. de harina

1 huevo

Aceite de oliva o de girasol

Una pizca de sal

40 gr. de azúcar

130 gr. de azúcar glass

30 ml de zumo de limón

Se prepara un volcán de harina en la mesa de cocinado. En medio se echa el huevo y se mezcla con la harina. Después se echa el azúcar y la sal y se amasa. Se mezcla con un chorrito de aceite y se vuelve a amasar hasta que quede una textura similar a la del vídeo. La masa se introduce en una manga pastelera para poder colocar las rosquillas en círculos en la bandeja del horno. Coloca las rosquillas en una bandeja con papel vegetal, dejando espacio entre ellas, y hornea a 180 ºC durante unos 10-12 minutos hasta que estén doradas. Después prepara un jarabe con agua, azúcar y ralladura de limón, e introduce las rosquillas para que se emborrachen bien. Por último, prepara un glaseado de limón con 130 g de azúcar glass y 30 ml de zumo de limón. Tan solo tienes que mezclarlo con unas varillas pequeñas intentando que no queden grumos. Después decora las rosquillas, ¡y a disfrutar!