Pescado azul, semigraso o blanco: qué los diferencia y cuál te conviene

Sabemos que el pescado tiene un nivel alto de proteínas, entre el 18%-20%, eso lo convierte en una de las mejores fuentes proteicas, solo por detrás de los huevos y las pechugas de pollo y pavo. Pero también puede ser una buena fuente de grasa, una grasa saludable que aporta grandes beneficios para la salud. En base a eso, en Aquí la Tierra han podido hacer una clasificación de pescados en tres grandes grupos.

Pescados grasos o azules Su grasa se encuentra localizada en el músculo, por lo que, aunque se le quiten las tripas, las grasas permanecen intactas durante el cocinado. Tienen alrededor de un 10% de grasas, por lo que lo serán un gran alimento para llevar una dieta equilibrada, ya que además de proporcionar proteínas de calidad, también es un producto bajo en grasas saturadas. Los pescados azules suelen tener su mejor época de consumo cuando tienen más grasa, casi siempre en primavera y otoño. Algunos ejemplos de pescados azules o grasos serían la sardina, los boquerones, anchoas, atunes o salmón.

Pescados semigrasos Son pescados con niveles intermedios de grasa, como por ejemplo la trucha, que tiene un nivel de grasa cercano al 3%, o el rodaballo, que ronda el 2%. Es el grupo más pequeño, pero no por ello hay que olvidarlo. Cierto es que algunos pescados pueden cambiar de categoría según la temperatura del agua y la época del año. Un ejemplo de este caso sería el pargo, que en verano se cataloga como pescado blanco porque sus niveles de grasa bajan, mientras en invierno se considera pescado azul, ya que necesita más grasa y sus índices de grasa corporal suben.