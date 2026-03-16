El gigante de agua en Europa: el río Queiles brota a 3.500 litros de agua por segundo

El nacimiento del río Queiles, en Vozmediano, destaca por ser uno de los manantiales más caudalosos de Europa, y no es para menos. El agua brota directamente de “un solo agujero” en el Moncayo, con una temperatura constante y con una presión tan fuerte que se hace imposible explorarla. Expulsa 3.500 litros de agua por segundo en tiempos de lluvias, pero también tiene un altísimo mínimo de 600 litros de agua por segundo en momentos de sequía. ¡Una locura!

Este enorme flujo ha permitido que el río Queiles se convierta en un elemento fundamental en la zona, tanto para el riego de cultivos locales, como para iluminar cientos de casas gracias a las tres centrales hidroeléctricas que se encuentran a lo largo de su recorrido.

¿Qué lo hace tan especial? Está considerado como uno de los nacederos más caudalosos de Europa de un solo “agujero”. Actualmente el río nace de las lluvias y nieves en el Moncayo con una temperatura constante de 12 grados, lo que nos hace suponer que el acuífero es muy profundo. Tiene una energía tan fuerte que no se puede acceder a la entrada de la cueva, por lo que es una zona inexplorada. Ha sido una pieza fundamental para nutrir al pueblo de Vozmediano. Primero, porque se ha usado para regar los cultivos, y segundo, porque ha llegado a iluminar hasta 200 hogares. Un pueblo que se ha beneficiado con creces y sin embargo no se lleva la mejor parte, porque como dice el refrán: "Oh, Moncayo traidor, que haces pobre a Castilla y rica a Aragón". El conocido dicho muestra así la visión de los pueblos sorianos del entorno del Moncayo, que se sienten despojados de recursos hídricos en beneficio de Aragón.