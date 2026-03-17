De limequat a criollo: todo lo que no sabías sobre limones y limas

Aquí la Tierra es una fuente inagotable de sabiduría. Un día te descubren algunos de los castillos históricos más curiosos de nuestro país, y otro, te dan una auténtica clase de limones. Aunque no lo creáis, esa fruta que usamos para dar un toque alegre a nuestros platos, tiene varios tipos de limones que van desde el limequat hasta el criollo, que puede pesar hasta 2 kilos.

Conoce los diferentes tipos de limones

El más pequeño es el limequat. Es enano, pero tiene mucho zumo. Es el mejor ejemplo de que “las mejores fragancias vienen en los frascos más pequeños”, y, además, su piel se suele usar a menudo en los cócteles por su aroma especial.

El siguiente sería el limón fino. Es de tamaño mediano, tiene una piel muy final y apenas tiene semillas. El cascarúo es un tipo de limón más grande, pero sobre todo destaca por tener un albedo muy grueso. Una buena noticia para los que les guste el limón, porque quiere decir que se puede comer todo su interior, el gajo y la corteza blanca que los recubre.

Y, por último, el limón criollo o gigante. Está considerado el limón más gran del mundo y puede llegar a pesar 2 kilos. Es muy resistente a las plagas y especialmente bueno para terrenos con sequía. En la cocina, se consume tanto su zumo como su piel blanca y cáscara. Eso sí, es un limón muy difícil de encontrar en las fruterías ya que no suele estar a la venta.