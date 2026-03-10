Castillo de Belmez, un tesoro cordobés del siglo XIII
- Descubre esta joya cordobesa del siglo XIII
- Disfruta de uno de los mejores postres de Andalucía
Aquí la Tierra nos descubre un nuevo tesoro en su ruta de castillos por España. Sin ir más lejos, Marta Márquez se traslada hasta Belmez, Córdoba, para enseñarnos un imponente castillo sobre rocas. La fortaleza data del siglo XIII, aunque algunas partes fueron reconstruidas y retocadas en el siglo XV. Fue entonces cuando se convirtió en una importante zona de control durante la Reconquista.
¿Qué hace tan especial este castillo?
El castillo se encuentra a 90 metros de altura desde la iglesia del pueblo, así lo cuenta Antonio Torquemada, cronista de la Villa. Torquemada también explica que la fortaleza se encuentra en un lugar estratégico, el Valle del Guadiato, entre el Guadiana y el Guadalquivir, convirtiendo al castillo en un lugar privilegiado para vigilar el paso. Ese fue uno de los primeros usos que se le dio al enorme edificio, pero más tarde se usó como lugar de regulación del tráfico aéreo. En concreto, en la segunda mitad del siglo XX, cuando se instaló un aerofaro que ayudaba a controlar el tráfico aéreo desde Madrid hasta Sevilla.
¿Qué cuenta la leyenda?
Según el cronista, el Castillo de Belmez, como todos los castillos, tiene su propia leyenda. Según se cuenta por tierras cordobesas, ese castillo poseía un pasadizo secreto que lo unía a otro castillo cercano y que permitía que el príncipe se reuniese con su princesa a escondidas de los ojos curiosos. ¿Cuánto hay de verdad en esta leyenda? Antonio Torquemada explica que no se puede saber si realmente existía y se usaba con ese fin, pero sí que parecen haber encontrado algunas partes de ese pasadizo, por lo que todo es posible.
Pestiños, el mejor dulce de Belmez
Los pestiños son uno de los postres más tradicionales del sur de España, especialmente típicos en Navidad y Semana Santa. Este dulce formado por masas fritas de harina, suele bañarse en miel o azúcar y son la mejor recompensa tras subir al Castillo de Belmez. ¿Quién no querría probarlos? Carmeli, una vecina del pueblo, se ha encargado de darle algunos a Marta para recuperar fuerzas y conquistar la fortaleza que ya hondea con la bandera de Aquí la Tierra.
La ruta de los castillos de Aquí la Tierra
¿Quieres conocer más castillos de nuestra geografía? No te pierdas la clase de historia que nos da Marta con el Castillo de Consuegra, un castillo del siglo IX ubicado en Toledo, que se encuentra rodeado por algunos de los famosos molinos de Consuegra.