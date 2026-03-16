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Receta de leche frita de 'Aquí la Tierra' para Semana Santa

  • Disfruta de este tradicional postre de pascua con la receta de Oriol Balaguer
  • Descubre más platos típicos de nuestra gastronomía en Aquí la Tierra
Para todos los públicos Receta de leche frita para Semana Santa - Aquí la Tierra | Ver
Receta de leche frita para Semana Santa
Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra)

Se acerca uno de los momentos más esperados para los amantes de los dulces en nuestro país, la Semana Santa. España se divide entre los que prefieren el roscón y el turrón de las navidades, o quienes eligen las torrijas y la leche frita de la pascua. En Aquí la Tierra no eligen, simplemente nos dan todas las recetas para que disfrutemos sin pausa, y esta vez ha tocado tomar nota de esta sencilla receta de leche frita de Oriol Balaguer.

Mar Villalobos ha visitado La Duquesita, la pastelería de Oriol, para conocer de primera mano cómo se hace una buena leche frita y juntos han grabado algunos consejos para que salga irresistible.

Leche fritaLeche frita
Ingredientes Preparación
  • 1 Litro de leche
  • 120g de maicena
  • 120g de azúcar
  • Canela
  • 1 piel Limón
  • Vainilla
  1. Infusionar el litro de leche con la piel de limón y una rama de canela.
  2. Una vez infusionada, la colaremos para que los restos de limón y canela se queden apartados.
  3. Lo siguiente será mezclar la maicena y el azúcar en un recipiente grande, para después verter la mezcla de la infusión y ponerla a fuego medio para que cuaje como una crema pastelera.
  4. Dejaremos que cuaje y la volcaremos en un recipiente. Esperar una hora para poder desmoldarla y partirla en trozos
  5. Una vez partida en pequeños cubitos, las pasaremos por harina y huevo.
  6. Después se fríen en una sartén con aceite, mejor en aceite de girasol.
  7. Y para acabar, se rebozarán en azúcar y canela. ¡Y listo!
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