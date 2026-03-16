Receta de leche frita de 'Aquí la Tierra' para Semana Santa

Se acerca uno de los momentos más esperados para los amantes de los dulces en nuestro país, la Semana Santa. España se divide entre los que prefieren el roscón y el turrón de las navidades, o quienes eligen las torrijas y la leche frita de la pascua. En Aquí la Tierra no eligen, simplemente nos dan todas las recetas para que disfrutemos sin pausa, y esta vez ha tocado tomar nota de esta sencilla receta de leche frita de Oriol Balaguer.

Mar Villalobos ha visitado La Duquesita, la pastelería de Oriol, para conocer de primera mano cómo se hace una buena leche frita y juntos han grabado algunos consejos para que salga irresistible.