Por qué duelen más las articulaciones cuando cambia el tiempo y cómo evitarlo

Llega el frío de nuevo y es común escuchar a alguien quejarse del dolor de articulaciones. No es extraño tampoco escuchar como esos dolores se achacan al cambio de tiempo, y aunque pueda parecer una locura, lo cierto es que tienen razón. Es normal que se produzca un dolor articular con los cambios de tiempo debido a la disminución de la presión atmosférica que suele darse antes de las tormentas, lo que hace que los tejidos de alrededor de las articulaciones se expandan y presionen los nervios. Además, el frío contrae los músculos tendones y la humedad incrementa la rigidez, lo que puede afectar todavía más a personas con artrosis o artritis.

Este fenómeno no es exclusivo de una zona, actúa en todo el organismo, pero también hay personas a quienes les afecta más que a otras. Son las llamadas “meteorosensibles” y a menudo anticipan el mal tiempo por sus molestias físicas.