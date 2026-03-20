Por qué duelen más las articulaciones cuando cambia el tiempo y cómo evitarlo
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Llega el frío de nuevo y es común escuchar a alguien quejarse del dolor de articulaciones. No es extraño tampoco escuchar como esos dolores se achacan al cambio de tiempo, y aunque pueda parecer una locura, lo cierto es que tienen razón. Es normal que se produzca un dolor articular con los cambios de tiempo debido a la disminución de la presión atmosférica que suele darse antes de las tormentas, lo que hace que los tejidos de alrededor de las articulaciones se expandan y presionen los nervios. Además, el frío contrae los músculos tendones y la humedad incrementa la rigidez, lo que puede afectar todavía más a personas con artrosis o artritis.
Este fenómeno no es exclusivo de una zona, actúa en todo el organismo, pero también hay personas a quienes les afecta más que a otras. Son las llamadas “meteorosensibles” y a menudo anticipan el mal tiempo por sus molestias físicas.
¿Se puede evitar?
Todavía no podemos controlar el tiempo, pero lo que sí podemos hacer es aliviar el dolor y la inflamación de las articulaciones con una dieta antiinflamatoria. Para ello, el doctor Eugenio Freire, del Centro Médico Enfermedades Digestivas, recomienda centrarnos en los alimentos que se pueden consumir para aliviarlo, y aquellos que deben evitarse para reducirlo.
Entre los alimentos antiinflamatorios recomendados estarían los ácidos grasos Omega-3. Se pueden encontrar en frutos secos naturales como las nueces, las avellanas o las almendras natural, sin freír; en el aceite de oliva virgen extra y en el pescado azul, como los boquerones, las sardinas, el atún o el salmón.
Es muy importante utilizar las frutas y verduras para bajar la inflamación, para ello las mejores opciones son los cítricos, naranjas y mandarinas, los tomates, aguacates o coliflor. Por último, el doctor Eugenio Freire recomienda el uso de la cúrcuma, una sustancia que baja de forma singular la inflamación de las articulaciones.
Respecto a los alimentos que se deben evitar, el doctor también habla claro. Los alimentos fritos y los ultraprocesados contienen muchas grasas que inflaman la articulación por lo que es fundamental evitar estas comidas especialmente esos días.