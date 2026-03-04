Â¿Sabes de quÃ© estÃ¡ hecha la violeta, el dulce mÃ¡s famoso de Madrid? Â¡Lo descubrimos paso a paso!

Hay un montón de caramelos ricos. Pero las violetas, estas delicias dulces de color malva, no son solo caramelos: son el sabor evocador de tocadores antiguos. El detalle elegante que se ofrecía en los bautizos, la recompensa esperada en la visita del domingo a casa de tus abuelos y la prueba de que lo que está muy rico, permanece siempre de moda. El caramelo de violeta es un caramelo elaborado con esencias de violeta. Es de pequeño tamaño, pues no alcanza los dos centímetros, y se presenta con forma de violeta de cinco pétalos. Está aromatizado con esencia de dicha flor y un sugerente color violeta. En España se originó gracias a la bombonería más antigua de Madrid, La Pajarita en 1852.

Y hasta allí nos hemos ido, para conocer de primera mano cómo se hace este dulce tan famoso en Madrid e incluso en algunas ciudades francesa como Toulouse. Estos caramelos se hicieron muy famosos hace mucho años, pues el mismo Alfonso XIII compraba estas violetas para su esposa, la reina Victoria Eugenia, y también se dice que el antiguo rey de España, Don Juan Carlos I, los recibía a menudo en su infancia cuando residía en Estoril. María Hermos, una de las fabricantes de este maravilloso dulce, nos ha recibido con los brazos abiertos para conocer la historia de este caramelo. "Es el dulce más típico de Madrid y representan a esta ciudad".