Â¿CÃ³mo se hacen unas pulientas? te lo contamos paso a paso

Las pulientas son unas gachas o papilla tradicional, típica de Asturias y zonas aledañas en España, como Cantabria. Elaboradas a base de harina de maíz, es un plato humilde y energético de la cocina vaqueira y que servía como plato de "subsistencia" en la introducción del maíz en el siglo XVII. Aunque hoy en día es más habitual en recreaciones gastronómicas o tradición familiar, esta comida era muy común ingerirla en invierno por su aporte calórico y servía como desayuno o cena en familias campesinas.

Para conocerla más a fondo, Aquí la Tierra se ha desplazado hasta Santander, Cantabria. De la mano de Antonio Vicente, colaborador del programa y asesor gastronómico, hemos podido cocinar este plato típico del norte del país, que se comía en épocas de escasez y que servía para adquirir energía para todo el día. Antes de empezar con el 'paso a paso', nos hemos acercado hasta el mercado de La Esperanza para coger algún ingrediente que nos faltaba para hacer este plato tan sabroso.