Aprende a hacer rosquillas tontas de San Isidro

  Apunta esta sencilla receta para celebrar el día de San Isidro
Rosquillas listas y tontas de San Isidro
Sandra de la Torre Bermejo (Aquí la Tierra)

¡Hoy es el día de los madrileños! Las calles se llenan de chulapos y chulapas, de parpusas, claves y mantones de manila. La pradera de San Isidro, patrón de la ciudad, está plagada de puestos de bocadillos de calamares, entresijos, barquillos y rosquillas, las grandes protagonistas de esta fiesta castiza. Las hay tontas, listas, de Santa Clara, y cada vez de más y más sabores, pero en Aquí la Tierra nos hemos centrado en dos de los tipos más clásicos: las tontas y las listas. ¿Queréis saber cómo se hacen? ¡Tomad nota, terrícolas!

Ingredientes Preparación
  • 150 gr. de harina
  • 2 huevos (uno se usa para decorar)
  • Aceite de oliva o de girasol
  • Una pizca de sal
  • 40 gr. de azúcar
  • Anís en grano
  1. Se prepara un volcán de harina en la mesa de cocinado. En medio se echa el huevo y se mezcla con la harina. Después se echa el azúcar y la sal y se amasa. Se mezcla con un chorrito de aceite y se vuelve a amasar. Se repite la operación con las semillas de anís y se amasa hasta que quede una textura similar a la del vídeo.
  2. La masa se introduce en una manga pastelera para poder colocar las rosquillas en círculos en la bandeja del horno.
  3. Coloca las rosquillas en una bandeja con papel vegetal, dejando espacio entre ellas. Píntalas con una yema batida mezclada con un chorrito de vinagre, y hornea a 180 ºC durante unos 10-12 minutos hasta que estén doradas.
¿Cómo se hacen las rosquillas listas de San Isidro?
