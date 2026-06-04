Alberto San Juan estrena 'La luz': "Que el papa no se vea con las víctimas de abusos solo suma dolor"

El mayor enemigo de la verdad es el silencio y no la mentira. La frase se escucha en La luz, la nueva película de Fernando Franco que aborda uno de los temas más espinosos de la Iglesia, cómo han gestionado los casos de pederastia dentro de su institución. Una historia que tiene como punto de vista el un sacerdote acusado de cometer abusos y al que da vida Alberto San Juan en uno de los papeles más excepcionales de su carrera.

"Queríamos que la película generase debate y la visita del papa era el momento ideal para estrenarla", apunta Franco ante los micros de Mañana más. Y es que el estreno de La luz coincide con la visita del papa León XIV a España, al que algunas víctimas de esos abusos han pedido audiencia para poder hablar con él. "El tema de fondo de la película es cómo gestiona la Iglesia estos casos y me duele mucho escuchar el dolor de víctimas como Miguel Hurtado -una de las voces más destacadas de la víctimas por abusos dentro de la Iglesia- reclama en vano que el papa les reciba. Me duele que al papa León XIV o su equipo le parezca más adecuado reunirse con los reyes de España o con DJ Pulpo antes que escuchar a la víctimas que vienen históricamente silenciadas. Este no encuentro es sumar dolor", concluye.

Fotograma de 'La luz' t

"El caso de esta película es extremo" La película cuenta la historia de Manuel, un párroco muy apreciado en su parroquia que ha iniciado una relación sentimental con otro hombre y quiere dejar el sacerdocio. Sin embargo, la revelación de los abusos que cometió hace treinta años lo llevará a tomar una decisión que hará temblar a la jerarquía eclesiástica. Uno de los papeles más complejos en la carrera de Alberto San Juan: "Es muy difícil que un ser humano este satisfecho con la totalidad de sus comportamientos a lo largo de toda la vida. Esto fue una pauta de Fernando, él no quería que yo compusiera un personaje extraño, al que se se le pudiera atribuir un trastorno mental que nos dejase tranquilos, justificando sus actos. No, la idea era que todos pudiéramos pensar que ese también podríamos ser nosotros”, apunta. "Pero el caso de esta película es extremo, es hacer eso en la forma de violar a un niño, que es las formas de romper a un ser humano mas terribles e irreparable que existe", añade. 19.07 min Mañana Más - Alberto San Juan: "Que el Papa no visite a las víctimas de abusos solo suma dolor"