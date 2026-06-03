Fernando Franco y Alberto San Juan estrenan 'La luz': "Históricamente, la Iglesia ha gozado de impunidad"

La luz, de Fernando Franco no es la primera película que trata el tema de la pederastia en la Iglesia católica, pero sí la primera que lo hace desde un punto de vista inédito, el de un sacerdote acusado de cometer abusos (al que interpreta Alberto San Juan). Una película que figurará entre las mejores de este 2026 y que tiene un excepcional reparto que también incluye a Pedro Casablanc, Miguel Rellán, María Galiana, Luis Callejo y Ramón Barea. Cuenta con la participación de RTVE y se estrena en cines este 5 de junio.

La película cuenta la historia de Manuel, un párroco muy apreciado en su parroquia que ha iniciado una relación sentimental con otro hombre y quiere dejar el sacerdocio. Pero la revelación de los abusos que cometió hace treinta años lo llevará a tomar una decisión que hará temblar a la jerarquía eclesiástica.

Alberto san Juan realiza la que probablemente sea su mejor interpretación en el papel de este sacerdote: “El ser humano tiene esa potencia terrible para destruir a otros seres humanos. Por eso Fernando no quería mostrar a un tipo extraño al que se le pudiera atribuir un trastorno mental que explicara su comportamiento, sino a un ser humano”.

“La película tampoco propone ninguna explicación de por qué un adulto puede llegar a abusar sexualmente de un niño –añade el actor-. Pero eso ocurre en el seno de la Iglesia, que, como dice Fernando, es una institución muy poderosa, muy jerarquizada, muy patriarcal… Y que, contrariamente a los Evangelios, en algunos ámbitos mantiene una serie de privilegios materiales y simbólicos muy importantes. Una Iglesia católica que, históricamente, ha gozado de impunidad”.

Fotograma de 'La luz' t

“Es una película respetuosa con la fe católica” Fernando Franco nos confiesa que: “La película surgió de una propuesta de la productora, Merry Colomer. Durante un tiempo estuvo leyendo noticias e investigando sobre los abusos de la Iglesia y me propuso hacer algo sobre cómo la institución está gestionando ese problema tan grave. Entonces, empecé a documentarme, a investigar… y Merry me dio libertad total para la escritura del guion” El director asegura que: “Es una película completamente respetuosa con la fe católica y con cualquier fe. No queríamos hacer una película en la que mostrásemos esos abusos, sino hablar sobre la gestión de la Iglesia que encubre esos abusos y el daño que hacen a las víctimas al proteger a los abusadores y mirar hacia otro lado”. Pero por qué el poder, ya sea la Iglesia o la Política, protege a los abusadores y a los corruptos. “Yo creo que es un mal instinto de conservación del privilegio –asegura Fernando-. En este caso estamos hablando de una institución muy poderosa que, de alguna manera, encubre esos casos para intentar seguir protegiendo el estatus que tiene. Yo creo que de ahí viene el problema”. Fotograma de 'La luz' t

“Manuel no ha desarrollado una vida afectiva ni sexual” Alberto San Juan nos comenta cómo ve él al sacerdote protagonista: “Manuel es una persona que no ha desarrollado una vida afectiva ni sexual, que más bien se ha movido en un tipo de represión mental. Por eso ha vivido la sexualidad de una forma perversa y destructiva”. “Precisamente –continúa el actor-, cuando empieza la película él ha conocido a alguien y quiere dejar la Iglesia para comenzar una vida sexual, afectiva, sana. Tiene una relación, en stand by, con un chico, a la espera de una dispensa eclesial. Pero cuando intenta conseguirla vuelve ese pasado de abusos”. Fotograma de 'La luz' t

“Son heridas imposibles de cerrar” Otra cosa que muestra la película es lo difícil que es para las víctimas curar las heridas psicológicas producidas por esos abusos. “Eso lo cuentan una y otra vez las propias víctimas –afirma Alberto-. Son heridas probablemente imposibles de cerrar del todo o muy difíciles, porque provocan un daño íntimo en la esencia de una persona. Una persona que, en el caso de los niños de la película, están empezando a desarrollarse. Porque sufrieron esos abusos con ocho, nueve, diez años. Todavía en plena infancia”. “Las propias víctimas explican que necesitan décadas solo para llegar a procesar lo que sufrieron. E incluso más tiempo para poder hacerlo público y denunciar. Y eso no quiere decir que la herida esté cerrada. Es un proceso larguísimo y muchas veces los delitos prescriben antes de que la víctima haya reunido el valor, la fuerza, el ánimo... para denunciar”. Fernando nos comenta que han querido reflejar en la película todos los puntos de vista posibles: “Si. Para mí era fundamental que el guion estuviera avalado por los diferentes puntos sobre el tema. Desde un periodista de investigación hasta las víctimas, sin olvidar a sacerdotes, gente de diócesis. Hemos investigado desde todas las perspectivas posibles”. Fotograma de 'La luz' t