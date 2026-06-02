Juan Herrera reivindica la comedia en 'Mi persona favorita': "El humor es hijo del pensamiento"

Juan Herrera es guionista, pero sobre todo es una persona curiosa, a la que le gusta investigar. Así lo demuestra en Mi persona favorita, mientras charla con Dani Rovira y Arturo González Campo sobre inventos, entre otras cosas. "Las gafas se inventaron antes que las patillas de las gafas", asegura Juan. Así comienza una conversación con muchas reflexiones, humor compartido y la música del LP More ethiopian soul and groove.

El programa está cargado de música porque Juan es un experto en flamenco y no duda en explicar sus conocimientos. "Yo soy un flamenco; defiendo el flamenco puro. El canto difónico puede maridar con el flamenco", relata con seguridad. Pero no es el único que se ha adentrado en música poco habitual; Dani Rovira también, que ahora pone música tradicional mongola. "Estoy siguiendo la estela de Juan", dice entre risas.

Lo poco frecuente es parte de la vida de Juan y se nota que Arturo lo sabe. "Le has echado muchas horas a investigar cosas inútiles", una afirmación que el guionista no niega porque "la vida es vivir, la vida es aprender".

El humor y la risa La conversación avanza y va de un lado a otro sin rumbo fijo, pero con la comedia como hilo conductor. "El Quijote es comedia y es un libro universal. El humor es hijo del pensamiento. La risa es instintiva. El humor pasa por el cerebro y la risa por el estómago", explica el guionista. "Por eso hay gente que tiene sentido de la risa y no sentido del humor", añade Arturo. Juan Herrera en 'Mi persona favorita'José Manuel Ortega ElguetaRTVEPlay Mientras hacen esta defensa de la comedia, se adentran en la vida de Juan, en cómo convive con el cáncer que padece y en el apoyo de su mujer. "Los llamamos los agapornis", comenta sonriente Rovira para señalar que están muy unidos.