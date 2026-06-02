Juan Herrera reivindica la comedia en 'Mi persona favorita': "El humor es hijo del pensamiento"
- El guionista habla de todo con Dani Rovira y Arturo González-Campo
- No te pierdas el videopodcast Mi persona favorita en RTVE Play
Juan Herrera es guionista, pero sobre todo es una persona curiosa, a la que le gusta investigar. Así lo demuestra en Mi persona favorita, mientras charla con Dani Rovira y Arturo González Campo sobre inventos, entre otras cosas. "Las gafas se inventaron antes que las patillas de las gafas", asegura Juan. Así comienza una conversación con muchas reflexiones, humor compartido y la música del LP More ethiopian soul and groove.
El programa está cargado de música porque Juan es un experto en flamenco y no duda en explicar sus conocimientos. "Yo soy un flamenco; defiendo el flamenco puro. El canto difónico puede maridar con el flamenco", relata con seguridad. Pero no es el único que se ha adentrado en música poco habitual; Dani Rovira también, que ahora pone música tradicional mongola. "Estoy siguiendo la estela de Juan", dice entre risas.
Lo poco frecuente es parte de la vida de Juan y se nota que Arturo lo sabe. "Le has echado muchas horas a investigar cosas inútiles", una afirmación que el guionista no niega porque "la vida es vivir, la vida es aprender".
El humor y la risa
La conversación avanza y va de un lado a otro sin rumbo fijo, pero con la comedia como hilo conductor. "El Quijote es comedia y es un libro universal. El humor es hijo del pensamiento. La risa es instintiva. El humor pasa por el cerebro y la risa por el estómago", explica el guionista. "Por eso hay gente que tiene sentido de la risa y no sentido del humor", añade Arturo.
Mientras hacen esta defensa de la comedia, se adentran en la vida de Juan, en cómo convive con el cáncer que padece y en el apoyo de su mujer. "Los llamamos los agapornis", comenta sonriente Rovira para señalar que están muy unidos.
Las ciudades como "decorados"
Pero no solo hablan de humor, la conversación también se pone un poco seria a la hora de hablar del turismo y de cómo ha cambiado el mundo. "El turismo ha cambiado la vida, ha cambiado el mundo", subraya Herrera. "Las ciudades ya no existen; son decorados", incide Arturo. La charla sigue y Dani subraya que en el centro de las ciudades ya no se encuentra ningún vecino "que sea de allí". "Pero todos somos parte de esa ecuación", sentencia.
Sobre los cómicos también dan su opinión. "Los cómicos somos asociales", reflexiona Arturo buscando una mirada cómplice, pero Juan descarta esa idea. "Yo tiendo a entender a la gente. Tiendo a no meterme en la vida de los demás". Los que sí se metieron en su vida fueron sus "grandes maestros" y durante un tiempo los cachalotes, de los que estuvo a punto de hacer un documental.