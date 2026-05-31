Ryan Gosling y Emily Blunt tienen física y química en 'El especialista', la explosiva comedia de amor y acción

Fue un gran éxito de taquilla por su irresistible mezcla de comedia, romance y acrobacias de alto riesgo y por tener como protagonistas a una pareja fabulosa cuya conexión y buen rollo dentro y fuera del rodaje favoreció además su promoción, Ryan Gosling y Emily Blunt. Pero hay mucho más. El especialista sólo se entiende de la mano del David Leitch, que fue especialista en escenas de alto riesgo y ahora trabaja como director. Leitch es un experto en muay thai, shootwrestling, boxeo, lucha libre y fue competidor nacional en kickboxing.

Antes de ponerse a los mandos de El especialista realizó títulos como Atómica con Charlize Theronen 2017, Deadpool 2 en 2018 o Fast & Furious: Hobbs & Shaw en 2019. Leitch es cocreador de la franquicia John Wick, productor, actor y coordinador de acrobacias. Ha sido doble en escenas de acción de Brad Pitt y de Matt Damon en varias ocasiones, incluyendo, para Damon El ultimátum de Bourne (2007).

La trama de El especialista Colt Seavers, doble de acción de la mega estrella de cine Tom Ryder, regresa al trabajo en Australia tras un año de parón en su carrera. Pero esta vez es diferente, ya que la productora de la película le pide que encuentre a Ryder, el egocéntrico actor al que dobla, que está atrapado en una rocambolesca trama criminal.

Superando a James Bond Los actores y el director han comentado en varias entrevistas que la película es un homenaje a los especialistas que doblan a actores y actrices protagonistas arriesgando su integridad física en todo tipo de acrobacias en las escenas de acción, incluso batiendo récords Guinness. Uno de los especialistas que dobla a Ryan Gosling, Logan Holladay logró el récord mundial de más vueltas de campana dentro de un coche, las llamadas canon rolls, hizo girar su Jeep Grand Cherokee, un SUV, 8 veces y media en una playa de Australia superando el récord anterior que estaba en 7 vueltas y que ostentaba la película de la saga de James Bond, Casino Royale (2006).

Óscar al mejor especialista Tanto Gosling como Blunt y el director David Leitch aclararon en varias publicaciones que el verdadero propósito de El especialista es reclamar un premio Óscar para los dobles de acción. Emily Blunt destacó en una entrevista de promoción la humildad de estos actores, "son parte de la mística de una película, hacen que los actores nos veamos fantásticos y no aparecen en ningún crédito por ello". Ejemplo, de la complejidad de su trabajo es que para doblar a Colt Seavers hicieron falta no uno ni dos especialistas, sino, todo un ejército. La extrema peligrosidad de las acrobacias dio lugar a que Gosling tuviera entre cuatro y ocho dobles de acción diferentes. Cada uno de ellos especialista en una disciplina distinta, hubo un doble de acción de parkour, de peleas, de artes marciales, conducción temeraria y caída libre. Aun así, hubo alguna escena de riesgo que el propio actor quiso rodar, como la caída desde el edificio de 12 pisos al principio de la película, Gosling cae de espaldas a pesar del vértigo extremo que sufre. El director le colocó unas gafas de sol para disimular su cara de pánico. Sobre ello, el actor reconoció posteriormente, que "pensaba que iba a dejar de tener vértigo en el proceso. Y la verdad es que ahora me dan incluso más miedo las alturas que antes”.

El perro francófono El director David Leitch quería incluir a todo tipo de especialistas en la película, también animales, que los hay. Gosling contó que en uno de sus rodajes coincidió con un perro que sólo acataba órdenes en francés. A esto se sumó el troleo del actor cuando supo que Leitch había hecho de stuntman de Jean Claude Van Damme. La suma de estas dos circunstancias dio como resultado, que Gosling llamara al perro especialista Jean-Claude. El especialista es un tributo al cine hecho a la manera "tradicional", sin imágenes creadas por ordenador ni efectos digitales. Según su director es "una carta de amor a la profesión y al nivel de competencia para llevar a cabo este trabajo". Goslin añadía durante la promoción de la película que “también ha sido una carta de amor al público".