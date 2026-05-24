Los estrenos de cine que llegan gratis a RTVE Play del 25 al 31 de mayo

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

Victim es solo una de las películas que durante la semana del 25 al 31 de mayo se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

California (Lunes 25 de mayo a las 11.55 en La 2 y RTVE Play) Acabada la Guerra Civil norteamericana, Willy y Michael, sudistas, regresan a casa. De camino, Willy acaba colgado de un árbol, por lo que su amigo decide dar la noticia a su familia. Ni siquiera en esas circunstancias se libra de las hostilidades de los hombres del sur.

El halcón y la presa (Martes 26 de mayo a las 11.50 en La 2 y RTVE Play) El italiano Sergi Sollima dirige y coescribe este wéstern en el que un sheriff abandona su puesto para arrestar a un mexicano acusado de violar a una menor. Su persecución, no obstante, no será fácil.

Dos cruces en Danger Pass (Miércoles 27 mayo a las 12.00 en La 2 y RTVE Play) La historia de Enzo Battaglia aborda las vicisitudes del sheriff Mitchell, que intenta salvar a Powell del escarnio público. Lo que podría parecer una historia normal se acaba transformando en una de venganza.

Un dólar y una tumba (Jueves 28 mayo a las 11.55 en La 2 y RTVE Play) Wéstern italiano en el que Jonas (John Ireland), un pistolero atormentado por su pasado, desata sin quererlo la locura de Don Diego (Roberto Carmardiel) y su hijo Chris (Robert Woods).

Victim (Jueves 28 mayo a las 23.50 en La 2 y RTVE Play) Irina vive con su hijo Igor cerca de la frontera checa. Su hijo es agredido por tres gitanos, lo que hace que su mundo se venga encima. La situación se irá agravando conforme detecte incoherencias en el discurso de su hijo.