Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 6 y 7 de junio

Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Fútbol, balonmano, fútbol sala, hockey, voleibol o automovilismo, entre otros deportes, tendrán su hueco en Teledeporte y RTVE Play este 6 y 7 de junio.

Mientras la cuenta atrás para el Mundial de fútbol se acelera, las competiciones de otros deportes en España van echando el telón. En balonmano, se disputarán las semifinales de la Copa del Rey el sábado y la final, el domingo. En Alicante, se miden los ocho mejores equipos del panorama nacional en busca del trofeo copero. El domingo, Estonia acogerá la final del campeonato de Europa sub-17 de fútbol.

El sábado se disputa el partido de play off de la Primera División femenina de fútbol sala entre el Futsi Atlético Navalcarnero y el Poio Pescamar. Y en hockey patines, la final de la Ok Liga Iberdrola. Por otro lado, Portimão acogerá una nueva prueba de la Fórmula 4 y arranca el Tour Auvergne-Rhône-Alpes de ciclismo. Por último, en voleibol, la Liga Europea masculina se dará cita en Torrejón de Ardoz.

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