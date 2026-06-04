DEPORTES

Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 6 y 7 de junio

  • Te contamos todos los eventos deportivos que podrás ver gratis en Teledeporte y RTVE Play este fin de semana
Jugador con uniforme blanco y número 11, piel oscura y rastas, en campo de césped. Otros jugadores con uniformes blancos y números 2 y 11 al fondo. Estadio con gradas y cielo nublado.
Rtve Play
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Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Fútbol, balonmano, fútbol sala, hockey, voleibol o automovilismo, entre otros deportes, tendrán su hueco en Teledeporte y RTVE Play este 6 y 7 de junio.

Mientras la cuenta atrás para el Mundial de fútbol se acelera, las competiciones de otros deportes en España van echando el telón. En balonmano, se disputarán las semifinales de la Copa del Rey el sábado y la final, el domingo. En Alicante, se miden los ocho mejores equipos del panorama nacional en busca del trofeo copero. El domingo, Estonia acogerá la final del campeonato de Europa sub-17 de fútbol.

El sábado se disputa el partido de play off de la Primera División femenina de fútbol sala entre el Futsi Atlético Navalcarnero y el Poio Pescamar. Y en hockey patines, la final de la Ok Liga Iberdrola. Por otro lado, Portimão acogerá una nueva prueba de la Fórmula 4 y arranca el Tour Auvergne-Rhône-Alpes de ciclismo. Por último, en voleibol, la Liga Europea masculina se dará cita en Torrejón de Ardoz.

¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!

Programación deportiva en Teledeporte y RTVE Play

Sábado 6 de junio

9:45 horas: Atletismo. Campeonato de España Sub-16. Sesión matinal. La Nucía (Alicante). Teledeporte y RTVE Play.

11:00 horas: Fútbol sala. Primera División femenina. Play Off. Futsi Atlético Navalcarnero - Poio Pescamar. Teledeporte y RTVE Play

13:00 horas: Hockey patines. Ok Liga Iberdrola. Play Off Final. Teledeporte y RTVE Play

17:00 horas: Balonmano. Copa Del Rey. 1º semifinal (Alicante). Teledeporte y RTVE Play

17:30 horas: Atletismo. Campeonato de España Sub-16. Sesión vespertina. La Nucía (Alicante). Teledeporte y RTVE Play.

19:30 horas: Balonmano. Copa Del Rey. 2º semifinal (Alicante). Teledeporte y RTVE Play

Domingo 7 de junio

09:45 horas: Atletismo. Campeonato de España Sub-16. Sesión matinal. La Nucía (Alicante). Teledeporte y RTVE Play.

12:00 horas: Automovilismo. Fórmula 4. (Portimão - Portugal). Teledeporte y RTVE Play

13:35 horas: Ciclismo. Tour Auvergne-Rhône-Alpes. 1ª Etapa Vizille – Saint-Ismier (140,1 Km). Teledeporte y RTVE Play

17:00 horas: Balonmano. Copa Del Rey. Final (Alicante). Teledeporte y RTVE Play

17:45 horas: Atletismo. Campeonato de España Sub-16. Sesión vespertina. La Nucía (Alicante). Teledeporte y RTVE Play.

18:00 horas: Voleibol. Liga Europea masculina (Torrejón De Ardoz). Teledeporte y RTVE Play

19:00 horas: Fútbol. Campeonato de Europa sub-17 masculino. Final (Estonia). Teledeporte y RTVE Play