Hora y dónde ver todos los partidos de la Copa del Rey de balonmano

Todos contra el Barça. Bien podría ser el lema de la Copa del Rey de balonmano, que se disputa desde este viernes hasta el domingo en el Centro de Tecnificación de Alicante. El conjunto azulgrana es el auténtico 'rey de copas', dominador de la competición y campeón de las últimas doce ediciones. Todo lo que no sea conquistar su decimotercer título se podrá considerar como una gran sorpresa.

El conjunto catalán afronta el torneo con la firme intención de engordar sus vitrinas después de proclamarse como invicto campeón de la Liga Asobal, el 16º de forma consecutiva. Y con la mirada puesta en la gran cita de final de curso, la Final a Cuatro de la Liga de Campeones, que se celebrará la próxima semana en Colonia (Alemania).

En la Copa del Rey destacan ausencias importantes de clásicos del balonmano español como el Logroño, subcampeón de la Asobal; Granollers, tercero; o Ademar León. Lo que supone un aliciente para equipos más modestos que la disputan y que podrían hacerse con un billete para la Liga Europea EHF, que obtendrían en caso de ganar el torneo o de llegar a la final frente al Barça.

El campeón será el encargado de dar comienzo a la Copa frente al Recoletas Atlético Valladolid, uno de los pocos equipos que ha sido capaz de derrotarle en los últimos tres años. Por ese lado del cuadro se medirán en otro de los partidos de cuartos el Viveros Herol Nava y el Rebi Cuenca.

En el otro lado del cuadro se presenta el anfitrión, el Horneo Alicante, que disputa un gran torneo en su primer año en la élite y ante su público. Se medirá por una plaza en semifinales contra el Huesca, recién descendido. El otro semifinalista saldrá del ganador del duelo entre Bidasoa Irún y Bathco Torrelavega, que supone el choque más equilibrado de los cuartos de final.