El Observatorio de Igualdad de RTVE abordará el problema de la violencia vicaria a través del cine en el Festival de Sevilla

Tras su participación en la Seminci de Valladolid, el Observatorio de Igualdad de RTVE estará el próximo miércoles 12 de noviembre en el Festival de Cine Europeo Sevilla. Lo hará con dos actividades que tendrán lugar en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) dentro del área profesional FRAME: la proyección del documental ‘No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria’, dirigido por María Bestar, a las 09:30 horas; y, posteriormente, a las 11:15 horas, la mesa redonda ‘Ver lo invisible: cine frente a la violencia vicaria’.

El objetivo es reflexionar sobre este tipo de violencia, analizar cómo se representa en el cine y evidenciar esta realidad y la de sus víctimas más invisibles. En este contexto, el Observatorio de Igualdad considera esencial contribuir a la visibilización de la violencia vicaria desde el ámbito audiovisual para generar conciencia colectiva y acompañar a las víctimas en sus procesos de reparación.

Una jornada para visibilizar la violencia vicaria La mañana comenzará a las 9:30 horas con la proyección del documental ‘No estás loca’, una obra que aborda de forma directa el impacto de esta forma de violencia en los hijos e hijas de las víctimas y el silenciamiento histórico de estas realidades, que se estrenará en cines el 13 de noviembre. El documental cuenta con decenas de testimonios reunidos por su directora y aborda con claridad las distintas formas de violencia que se dan en estos casos, así como el silencio que históricamente ha rodeado a sus víctimas. Tras la proyección, de 11:15 a 12:30 horas, la mesa redonda ‘Ver lo invisible: cine frente a la violencia vicaria’, organizada por el Observatorio en colaboración con la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA).