Chanel, Ptazeta, Violeta Hódar y Carla Flila, invitadas en el Especial 'Está el horno para bollos by Fulanita Fest'

Playz estrena el Especial Está el horno para bollos by Fulanita Fest, el próximo miércoles 3 de junio, a las 13:00 horas en RTVE Play y a las 23:00 horas en el canal EN PLAY, tras La Revuelta. El orgullo, la música y el directo se fusionan en la cuarta temporada de Está el horno para bollos, que celebra su quinto capítulo con una grabación única e histórica desde el corazón del Fulanita Fest 2026.

En una tarde calurosa que sirvió de antesala perfecta para el festival, las presentadoras Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral reúnen a un auténtico "all-star" de invitadas: la cantante Chanel, la rapera Ptazeta, la artista Violeta Hódar y la creadora de contenido Carla Flila. Las cuatro se sientan para charlar sobre visibilidad, la importancia del tejido comunitario y la necesidad imperiosa de los espacios seguros. "Podcasts como estos son muy importantes. Siento que todavía nos queda mucha lucha y para eso estamos aquí", reivindica Chanel al echar la vista atrás sobre la falta de espejos en los que mirarse durante su infancia.

Confesiones de baño y estrategias de infancia El episodio pone sobre la mesa las vivencias de las invitadas en torno al descubrimiento de su propia orientación sexual. Sin filtros, el micrófono recoge anécdotas que van desde una revelación inesperada en un baño público de Granada hasta un enamoramiento en la infancia con una profesora de gimnasia rítmica. El capítulo también desvela las estrategias que algunas tuvieron que inventarse durante el colegio para intentar encajar en un entorno que entonces carecía de espejos públicos. "Me inventaba que me gustaban chicos de mi clase... A día de hoy, lo pienso y digo: joder, qué putada", confiesa Ptazeta al recordar las dificultades de crecer sin referentes. La charla deja espacio además para analizar la presión social y esa constante mirada externa que empuja a las mujeres a cuestionarse cómo se las percibe desde fuera, planteando dilemas sobre la autopercepción en los momentos más vulnerables.

Ansiedad, salud mental y un plantón por exigencias de la industria La gestión del éxito repentino, la sobreexposición en las redes sociales y el peaje de la fama centran el segundo bloque del programa. A través de la experiencia de las cuatro invitadas, se ponen en común procesos de terapia para superar complejos físicos y la gestión de la ansiedad diferida que estalla meses después de un bum mediático masivo. "Durante mucho tiempo he odiado mi cuerpo... Eso ha sido también muchas herramientas y mucha terapia", avanza Carla Flila sobre el proceso personal que la llevó a reconciliarse consigo misma. Entre las confesiones que se podrán escuchar este miércoles, el capítulo desvela los motivos reales de salud mental que provocaron un parón de dos años en plena cresta de la ola. También se detalla el motivo por el que se decidió dejar plantada a una conocida revista de renombre que pretendía imponer una vestimenta fija: "De lo que tú me has visto en redes, en mi puta vida me habrás visto con un tacón", comenta Ptazeta sobre la pretensión estética de ciertos medios.