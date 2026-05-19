Hanna Grande, Keila Lozano y María Barrier en 'Está el horno para bollos': "El ocio sáfico va mucho más allá de la noche y el alcohol"

¿Existe suficiente ocio dirigido a lesbianas y bisexuales? Está el horno para bollos continúa su cuarta temporada en Playz poniendo el foco en los espacios de reunión y socialización que escapan de las lógicas de la vida nocturna. Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral reciben en el plató a Hanna Grande Plum, creadora de Chessbian, Keila Lozano, propulsora de Us, the lesbians, y María Barrier, creadora de contenido, para analizar el auge de los proyectos culturales y autogestionados dentro del colectivo.

Alternativas a la noche: ajedrez y cine sáfico Cada vez son más las mujeres que buscan puntos de encuentro sin alcohol de por medio. Esta necesidad impulsó a Hanna y a Keila a lanzar sus respectivos proyectos en Madrid y Barcelona, cosechando un éxito de convocatoria inmediato. Por un lado, Chessbian congrega a decenas de usuarias en torno a tableros de ajedrez. "Llevaba pensando un tiempo en hacer algo para lesbianas y dije: pues ajedrez", explica Hanna Grande, rompiendo además con los prejuicios del juego: "Esto era como mítico de chicos listos y es como, pues no, lesbianas tontas, ¿sabes? Todo el mundo puede aprenderlo". Por otro lado, Us, the lesbians funciona como un cineclub que proyecta películas de temática sáfica con debate posterior. "Empieza en contraposición a todo lo nocturno. Son planes diurnos e intento que no haya consumo de alcohol para mantenernos conscientes y poder conocernos", detalla Keila Lozano. Además, revela su criterio de selección: "Trato de que tengan finales felices, dirigidas por mujeres o disidencias". Como asistente habitual, María Barrier destaca la gran necesidad de estos lugares: "Hay mucha comunidad sáfica porque estamos todas muy interconectadas". Un ejemplo real es el propio plató: Keila y Hanna confiesan que se conocieron en la primera sesión de cine del proyecto y que actualmente son novias.

El listón del cine sáfico y los "espacios seguros" La mesa analiza de forma crítica la representación cultural que recibe el colectivo en la gran pantalla. "Tenemos el listón bajísimo. Nos vale todo con tal de que haya dos mujeres que se enamoran", reflexiona Nerea. Una idea que María comparte al señalar cómo a veces "cogemos películas que no son de lesbianas y nos inventamos que lo son". El programa también aborda el uso de la etiqueta "espacio seguro" y sus contradicciones ante las barreras arquitectónicas de los locales. "Ningún espacio es seguro porque ninguna persona es segura del todo, y no pasa nada", zanja María Barrier, prefiriendo hablar de "responsabilidad". Keila añade que "es más un ideal" y pide dar "margen de error" a la autogestión.

"Permitirse ser mediocre" y la tiranía de la clienta A la hora de emprender de cero, Hanna Grande lanza un consejo liberador: "Te tienes que permitir ser mediocre, hacerlo para pasártelo bien tú y tus tres amigas, y luego ya tal". Una filosofía alejada de las lógicas comerciales ya que, como apunta Nerea, "somos lo contrario al tiburón emprendedor". Sin embargo, la autogestión convive con las exigencias de las redes. "Te hablan como si fuese una mega empresa multinacional y es como, amor, es una persona", bromea María. Al respecto, Nerea concluye con una lectura política sobre el consumo: "Estamos acostumbradas a llegar a un sitio para ser clientas. Te entienden como responsable de tutelar su bienestar y entretenimiento, y la autogestión no funciona así".