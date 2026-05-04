Estreno de la cuarta temporada de 'Está el horno para bollos' con Paula Usero y Sara Torres: así puedes seguirlo en directo

El videopodcast Está el horno para bollos regresa a Playz con su cuarta temporada. La periodista Nerea López de las Heras y la divulgadora Judith Tiral vuelven para descubrir a más mujeres lesbianas y bisexuales y hablar de temas relevantes para el colectivo LGTBBQ+.

El programa mantiene su esencia como espacio seguro para compartir anécdotas, reflexiones y conocer nuevas voces, siempre con sentido del humor y perspectiva de género. Así, Está el horno para bollos se ha convertido en un referente dentro de los podcast de lesbianas y mujeres bisexuales.

Paula Usero y Sara Torres, las primeras invitadas de la nueva temporada En este esperado regreso, Judith y Nerea charlan con la escritora Sara Torres y la actriz Paula Usero sobre cómo son sus carreras, cómo viven el deseo, o qué significa para ellas la amistad o el amor. Partiendo de la mirada de las dos invitadas, se abren nuevas reflexiones y debates que han conquistado al público y ha situado el podcast entre los más escuchados en Spotify en España. A través de sus experiencias, se genera una conversación inspiradora para mujeres que se identifican como lesbianas o bisexuales de diferentes generaciones y que son referentes en múltiples campos como el cine, la música, la literatura, la Historia, el deporte, el humor y las redes sociales, entre otros.