Estreno de la cuarta temporada de 'Está el horno para bollos' con Paula Usero y Sara Torres: así puedes seguirlo en directo
- Presentado por Nerea López de las Heras y Judith Tiral
- Este lunes a las 19:30 en directo en EN PLAY
El videopodcast Está el horno para bollos regresa a Playz con su cuarta temporada. La periodista Nerea López de las Heras y la divulgadora Judith Tiral vuelven para descubrir a más mujeres lesbianas y bisexuales y hablar de temas relevantes para el colectivo LGTBBQ+.
El programa mantiene su esencia como espacio seguro para compartir anécdotas, reflexiones y conocer nuevas voces, siempre con sentido del humor y perspectiva de género. Así, Está el horno para bollos se ha convertido en un referente dentro de los podcast de lesbianas y mujeres bisexuales.
Paula Usero y Sara Torres, las primeras invitadas de la nueva temporada
En este esperado regreso, Judith y Nerea charlan con la escritora Sara Torres y la actriz Paula Usero sobre cómo son sus carreras, cómo viven el deseo, o qué significa para ellas la amistad o el amor. Partiendo de la mirada de las dos invitadas, se abren nuevas reflexiones y debates que han conquistado al público y ha situado el podcast entre los más escuchados en Spotify en España.
A través de sus experiencias, se genera una conversación inspiradora para mujeres que se identifican como lesbianas o bisexuales de diferentes generaciones y que son referentes en múltiples campos como el cine, la música, la literatura, la Historia, el deporte, el humor y las redes sociales, entre otros.
Referentes 'queer' en el videopodcast
Después de tres temporadas, Está el horno para bollos se mantiene como un referente dentro del colectivo LGTBIQ+ para hablar sin filtros y con cercanía de temas como la sexualidad, la discriminación o la visibilidad de las mujeres dentro de la cultura. En los diferentes capítulos han participado nombres muy distintos como Alba Flores, Chelo García-Cortés, Carolina Yuste, María Lo o Zahara, aportando su visión y sus vivencias.
La nueva temporada estará disponible en RTVE Play, RNE Audio, el canal de Youtube de Playz, Open Play y Spotify y cada lunes por la tarde se emitirá un nuevo programa.