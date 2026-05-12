Estupenda Márquez, Andysan y Belu Santos en 'Está el horno para bollos': "En redes, si metes la pata, te hacen una quema pública"

El videopodcast Está el horno para bollos continúa su cuarta temporada en Playz con un capítulo dedicado a quienes dominan el lenguaje de la generación Z: las creadoras de contenido. Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral reciben en el plató a tres perfiles que comparten el éxito a través del humor y la visibilidad LGTBIQ+: la divulgadora Estupenda Márquez, y las creadoras de TikTok Andysan y Belu Santos. En esta entrega, el programa se redefine con humor gracias a una propuesta de la cómica Elsa Ruiz: si es un podcast de bolleras, las bisexuales pasan a ser las "bizcocheras". "Inclusión en la repostería", bromea Nerea al arrancar una charla donde se analiza qué significa ser lesbiana o bisexual en el escaparate de las redes sociales y cómo gestionar el impacto de la viralidad.

Humor "para nosotras" y el fenómeno de la ex ¿Existe un humor específicamente sáfico? Para Andysan y Belu Santos, la respuesta está en las vivencias compartidas y los códigos internos del colectivo. Desde el clásico tópico de la intensidad hasta los vídeos virales sobre "tu ex un día antes de dejarte", las invitadas analizan cómo el humor sirve de refugio y herramienta de visibilidad. Belu Santos, coronada como "la TikToker más conocida de Vitoria", reflexiona sobre cómo su contenido basado en situaciones cotidianas conecta con miles de seguidoras que ven en ella a una amiga más. Por su parte, Andysan comparte cómo su fandom ha crecido gracias a una naturalidad que a veces difumina los límites entre lo privado y lo público, un reto constante para las creadoras de contenido LGTBIQ+. "El humor sirve para todo el mundo; sí que es verdad que dentro del mundo del colectivo, es mucho más intenso", indica Andysan. "En mi caso, durante mucho tiempo siento que he comunicado desde el enfado y con el tiempo he entendido que si comunicas desde el humor, el mensaje entra mucho mejor", añade Estupenda sobre el humor a la hora de hacer divulgación. También reflexionan sobre la visibilidad de su orientación sexual en redes y la manera de hablar de ello. "Yo muestro todo, hablo de mi vida. Lo he tratado siempre con naturalidad, nunca he tenido miedo a mi bisexualidad", sostiene Belu Santos.

Estupenda Márquez: activismo desde el sur La nota de análisis histórico y social la pone Estupenda Márquez. Desde Torremolinos, un punto clave para la memoria y la historia LGTBIQ+ en España, Estupenda reflexiona sobre la presión que sienten las divulgadoras en internet. "A veces se nos exige tener la respuesta perfecta", confiesa sobre la responsabilidad de ser referente para el colectivo sin dejar de ser una persona real que puede equivocarse. El debate se centra en la necesidad de referentes que no sean perfectos, sino humanos, especialmente cuando se trata de explicar conceptos complejos sobre identidad y diversidad a una audiencia masiva. Además, analiza qué significa hacer divulgación a través de las redes sociales y la "contradicción permanente" que implican por las lógicas "de consumo, velocidad y validación constante" que las atraviesan. "Tienes que ver si utilizas otros medios para apoyar esto que haces en redes", añade.