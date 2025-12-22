Alba Flores se define como intensa, libre y orgullosa de su pluma: “Salí del armario con 13 años”

Alba Flores dice que se siente cansada porque está siendo un “tute de muchas emociones”, pero que está contenta. En las últimas semanas ha presentado Flores para Antonio, un documental en el que habla de su padre, que falleció cuando ella tenía ocho años. “Este proyecto ha sido muy a 'calzón quitao', quiero decir, hemos compartido cosas que yo pensaba que nunca iba a compartir en público, tanto que no las había compartido ni con mi familia”. En Está el horno para bollos, con Nerea Pérez de las Heras y Judith Tiral , la artista se define como bisexual, aunque con matices. “Soy bisexual, aunque en realidad me sentía pansexual. Es con lo que más identificada me he sentido con el tiempo”. Salió del armario con 13 años, cuando le gustaba una amiga del colegio. Dice que fue duro, pero que con su familia lo ha tenido fácil. “Estaba llorando en el suelo cuando mi madre entró, y le dije que me gustaba una compañera y que era bisexual. Ella me dijo: Hija, qué suerte, a mí me hubiera encantado porque así te puede gustar toda la población del planeta, no solo la mitad”, cuenta Alba con orgullo.

Con algunas series que ha hecho, como Vis a Vis, donde interpretaba a una mujer lesbiana con una familia muy conservadora en la que no la aceptaban, se convirtió, sin saberlo, en un referente para muchas chicas jóvenes del colectivo. "Había dos tipos de relato: o bien que habían decidido vivir su vida y no contarle nada a sus padres porque no las iban a entender, pero ellas por qué se iban a coartar de vivir lo suyo. O, por otro lado, lo contrario, que ver el personaje les había dado el coraje para contárselo a su familia".

Se define como intensa, amiga de todas sus exparejas y nunca liga por redes sociales porque prefiere hacerlo en persona. Además, cuenta que es de las que se envalentona y 'entra' cuando le gusta alguien, aunque no siempre la respuesta sea positiva. "Me he llevado unas hostias".

Familia "muy queer" Reconoce que su familia es muy queer porque siempre ha estado rodeada de personas de todas las letras del colectivo LGTBIQ+. La actriz se siente libre, orgullosa de su pluma y con la madurez y personalidad suficiente para posicionarse en muchas causas que considera injustas. “Miedo hay porque hay una ola conservadora en muchos lugares, en la ficción también. Cada uno elige sobre su propia necesidad. Yo estoy en una situación que entiendo que puedo arriesgar. Hay una ola conservadora fuerte, pero también hay mucha fuerza en todo lo contrario”. Habla del sentir de su padre, Antonio Flores, y de las banderas que está segura que hoy defendería. "Ecologista a tope; creo que sería esa su principal lucha. En la antibelicista, seguro y yo le habría dado una lección o dos de feminismo y de teoría queer", cuenta divertida, y añade: "No hace falta más que volver a sus canciones". Alba Flores desvela que en su casa nunca se matan moscas porque su abuela, Lola Flores, decía que se iba a reencarnar en una para estar todo el tiempo cerca. "En mi casa no se matan las moscas. En mi casa, cuando pasa una mosca se la saluda". La actriz, además, reconoce que es fan del videopodcast de RTVE, y que lo escucha cuando va conduciendo. Incluso, ya al final de la entrevista, confiesa una de las invitadas que más le ha gustado en este espacio dedicado a mujeres lesbianas y bisexuales. ¡No te pierdas la entrevista completa a Alba Flores!